South Pars: Το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου που έγινε στόχος του Ισραήλ και μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο ενεργειακό σοκ

Το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου στον κόσμο που μοιράζονται Ιράν και Κατάρ, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του μπήκαν πλέον στο στόχαστρο του Ισραήλ.

Εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία φυσικού αερίου του Ιράν στο South Pars και στην περιοχή Asaluyeh έγιναν στόχος αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ σήμερα, Τετάρτη (18.03.2026). Πρόκειται για την πρώτη φορά που υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν πλήττονται από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος διανύει ήδη την 19η ημέρα του.

Το South Pars αποτελεί έναν ενεργειακό γίγαντα. Είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο και εκτείνεται κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ιράν και Κατάρ στον Περσικό Κόλπο.

Πρόκειται για ένα τεράστιο υπεράκτιο κοίτασμα με αποθέματα – μαμούθ φυσικού αερίου που αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενεργειακή πολιτική των δύο χωρών και σημαντικό παράγοντα για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Το κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 1990. Βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από τις ακτές στον Περσικό Κόλπο και καλύπτει έκταση περίπου 9.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Από αυτά, τα 3.700 ανήκουν στο Ιράν (South Pars) και τα 6.000 στο Κατάρ (North Field).

Things are taking a darker turn.



Israeli airstrikes have hit Iran’s massive South Pars gas field, along with key infrastructure, including the Asaluyeh petrochemical complex.



In response, Tehran has issued an urgent warning, calling for the evacuation of petrochemical sites… pic.twitter.com/KGEjEIgKtl — Egypt’s Intel Observer (@EGYOSINT) March 18, 2026

Η ανάπτυξη του South Pars γίνεται σε πολλαπλές φάσεις – περίπου 24 συνολικά – με εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την εξόρυξη τόσο φυσικού αερίου όσο και συμπυκνωμάτων – όλα απαραίτητα τόσο για εγχώρια κατανάλωση όσο και για τη βιομηχανία.

Γιατί το South Pars είναι τόσο σημαντικό

Το South Pars διαθέτει εκτιμώμενα αποθέματα 14 τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου και περίπου 18 δισεκατομμυρίων βαρελιών συμπυκνωμάτων. Πρόκειται για πάνω από το 40% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων φυσικού αερίου του Ιράν και σχεδόν το 8% των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Συνολικά, το κοίτασμα περιέχει περίπου 1.800 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αξιοποιήσιμου φυσικού αερίου – ποσότητα ικανή να καλύψει τις παγκόσμιες ανάγκες για περίπου 13 χρόνια ή να ηλεκτροδοτήσει τις ΗΠΑ για περισσότερα από 35 χρόνια.

Το Κατάρ έχει αξιοποιήσει το κοίτασμα με τη συμμετοχή διεθνών εταιρειών και έχει καταστεί ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο.

Στο Ιράν, το South Pars καλύπτει μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας, με την ημερήσια παραγωγή να ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ωστόσο, λόγω των διεθνών κυρώσεων, μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου καταναλώνεται στο εσωτερικό της χώρας.

Τον Ιούνιο του 2025, το Ιράν ανακοίνωσε μερική αναστολή της παραγωγής στο South Pars, μετά από ισραηλινό πλήγμα που προκάλεσε πυρκαγιά σε μονάδα επεξεργασίας. Το περιστατικό ανέδειξε την ευπάθεια ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά assets παγκοσμίως.

Παράλληλα, η Τεχεράνη έχει ξεκινήσει πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 7 δισ. δολαρίων για τη διατήρηση της πίεσης στο κοίτασμα, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν πολύ μεγαλύτερες, απαιτώντας διεθνείς συνεργασίες και σύγχρονη τεχνολογία.

Το South Pars δεν είναι απλώς κρίσιμο για το Ιράν και το Κατάρ – αποτελεί κομβικό στοιχείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία του έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές ενέργειας και στις γεωπολιτικές ισορροπίες.

The Israeli targeting of facilities linked to Iran’s South Pars field, an extension of Qatar’s North Field, is a dangerous & irresponsible step amid the current military escalation in the region.



Targeting energy infrastructure constitutes a threat to global energy security, as… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) March 18, 2026

Πώς το Ισραήλ χτύπησε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε στην Jerusalem Post ότι η επίθεση στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν, συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι ο στόχος ήταν η μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ιράν στο Μπουσέρ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το Ιράν εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση ζητώντας την εκκένωση των πετροχημικών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσε στο Telegram μια «επείγουσα προειδοποίηση» για πολίτες και κατοίκους κοντά:

στο διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία

στο πετροχημικό συγκρότημα al-Jubail και η Masaiid Holding Company στη Σαουδική Αραβία

στο κοίτασμα φυσικού αερίου al-Hosn στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και

στο διυλιστήριο Ras Laffan στο Κατάρ.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Τα κέντρα αυτά έχουν γίνει άμεσοι και νόμιμοι στόχοι και θα στοχοποιηθούν τις επόμενες ώρες».

Η επίθεση στο κοίτασμα South Pars είχε ως αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να «εκτιναχθεί» στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ εκτιμάται πως προβλήματα θα υπάρξουν και στον εφοδιασμό της αγοράς με λιπάσματα, καθώς το πετροχημικό εργοστάσιο του Asaluyeh παράγει την πρώτη ύλη τους.

Το Κατάρ καταδικάζει τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο South Pars: «Επικίνδυνη και ανεύθυνη κίνηση»

Το Κατάρ καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που συνδέονται με το υπεράκτιο κοίτασμα South Pars του Ιράν, το οποίο αποτελεί προέκταση του κοιτάσματος North Field του Κατάρ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι, χαρακτήρισε την ενέργεια «επικίνδυνη και ανεύθυνη κίνηση εν μέσω της τρέχουσας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή».

Israeli authorities confirmed that Israel carried out strikes this morning on Iran’s largest natural gas processing facility in Bushehr Province, southern Iran.



Iranian reports indicate that the attacks targeted installations linked to the offshore South Pars gas… pic.twitter.com/FGKuQGGUaq —The Informant (@theinformant_x) March 18, 2026

Όπως προειδοποίησε, «η στοχοποίηση ενεργειακών υποδομών συνιστά απειλή για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και για τους λαούς της περιοχής και το περιβάλλον».

Απειλεί το Ιράν με αντίποινα σε χώρες του Κόλπου

Απειλές για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις χωρών του Κόλπου διατύπωσε το Ιράν, μετά το ισραηλινό πλήγμα σε μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου, με την Τεχεράνη να κατονομάζει συγκεκριμένους στόχους.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η «Ισλαμική Δημοκρατία θα επιτεθεί σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».