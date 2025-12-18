Σπάει τη σιωπή της η διευθύντρια HR που έγινε viral από την kiss cam των Coldplay: «Στιγμιαίο λάθος μετά από αλκοόλ»

Στιγμιαίο λάθος χαρακτήρισε τις τρυφερότητες με τον παντρεμένο πρώην εργοδότη της και πρώην CEO της Astronomer η διευθύντρια HR που είδε τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, μετά την παρουσία της σε συναυλία των Coldplay. Ένα πλάνο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να ανατρέψει τις ζωές και των δύο.

Η στιγμή που μια kiss cam σε συναυλία των Coldplay «τσάκωσε» μια γυναίκα αγκαλιά με τον παντρεμένο προϊστάμενό της έγινε viral. Τώρα, μήνες μετά, η ίδια σπάει τη σιωπή της.

Η Κρίστιν Κάμποτ, διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία Astronomer, η οποία καταγράφηκε να βρίσκεται σε τρυφερές στιγμές με τον τότε CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, σε συναυλία των Coldplay στη Βοστώνη στις 16 Ιουλίου, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους δεν είχαν ερωτική σχέση.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε σε μεγάλη γιγαντοοθόνη του σταδίου, αγκαλιασμένο στο VIP μπαλκόνι, όμως μόλις συνειδητοποίησαν ότι προβάλλονταν από την kiss cam, απομακρύνθηκαν αμήχανα και προσπάθησαν να κρυφτούν.

Η 53χρονη Κάμποτ κράτησε χαμηλό προφίλ για μήνες, μέχρι που αποφάσισε να μιλήσει στους New York Times, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ένα στιγμιαίο λάθος υπό την επήρεια αλκοόλ».

«Πήρα μια κακή απόφαση. Ήπια μερικά High Noons, χόρεψα και φέρθηκα ανάρμοστα με το αφεντικό μου», δήλωσε. «Δεν ήταν κάτι ασήμαντο. Ανέλαβα την ευθύνη και θυσίασα την καριέρα μου γι’ αυτό. Αυτό ήταν το τίμημα που επέλεξα να πληρώσω».

Όπως εξήγησε, από τη στιγμή που το βίντεο έγινε viral, δέχθηκε σφοδρή διαδικτυακή επίθεση, χλευασμό, ενώ άγνωστοι τη χαρακτήριζαν «μοιχαλίδα» ακόμη και σε δημόσιους χώρους. Η ίδια αποκάλυψε πως έχει δεχθεί περισσότερες από 60 απειλές κατά της ζωής της.

Παραδέχτηκε ότι ένιωθε μια «συμπάθεια» για τον Μπάιρον και ανυπομονούσε να τον γνωρίσει στους φίλους της, ωστόσο επέμεινε ότι πριν από εκείνο το βράδυ δεν είχαν καν φιληθεί.

Παρότι μοιράστηκαν κοκτέιλ με τεκίλα, χόρεψαν και αντάλλαξαν ένα φιλί κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Κάμποτ τόνισε πως ήταν η πρώτη και μοναδική φορά.

Σήμερα δηλώνει μετανιωμένη για αυτό που η ίδια περιγράφει ως μια «κλισέ στιγμή», προσθέτοντας: «Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη, μπορείς να τα κάνεις πραγματικά θάλασσα. Αλλά δεν αξίζεις να απειλείσαι με θάνατο γι’ αυτά».

Για την ιστορία, στην ίδια συναυλία βρισκόταν ο εν διαστάσει σύζυγος της Κάμποτ, ο οποίος όμως συνοδευόταν από άλλη γυναίκα. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι για δύο χρόνια, όμως την περίοδο που ξέσπασε το σκάνδαλο, είχαν ήδη χωρίσει.