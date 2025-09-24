Coldplay: Και ο σύζυγος της διευθύντριας HR που «πιάστηκε» στην kiss cam ήταν στη συναυλία – Με τη δική του σύντροφο

Η ιστορία που προκάλεσε σάλο στα social media γύρω από το περιβόητο kiss cam σε συναυλία των Coldplay αποκτά νέα τροπή. Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ, διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία Astronomer, η οποία εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες με τον παντρεμένο διευθύνοντα σύμβουλο Άντι Μπάιρον, ήταν στο ίδιο live – αλλά όχι μόνος, παρέα με τη νέα του σύντροφο.

Ο Άντριου Κάμποτ, με τον οποίο η Κρίστιν ήταν παντρεμένη για δύο χρόνια, είχε ήδη χωρίσει από τη σύζυγό του και είχε πάει τη συναυλία έχοντας δίπλα του τη νέα του σύντροφο. «Η Κρίστιν ήταν στη σουίτα με συναδέλφους της, αν και δεν ήταν εταιρικό box, και ο Άντριου ήταν επίσης εκεί με μια γυναίκα, που πλέον είναι η κοπέλα του», αποκάλυψε πηγή στους Times του Λονδίνου.

Το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει φιλικά και ζούσε χωριστά για εβδομάδες, προτού ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Ωστόσο, η εικόνα της Κάμποτ να σκύβει απότομα για να αποφύγει τον φακό τη στιγμή που η kisscam εστίασε πάνω της και στον CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, έμελλε να γίνει viral. Μάλιστα, το περιστατικό σχολίασε επί σκηνής και ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, λέγοντας: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Ο Μπάιρον, βλέποντας τον εαυτό του στη μεγάλη οθόνη, φέρεται να μουρμούρισε: «Γ@@το, είμαι εγώ».

Το viral στιγμιότυπο κόστισε τελικά και στους δύο τη δουλειά τους. Η ίδια η Κάμποτ, σύμφωνα με φίλους, αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά της ήταν ακατάλληλη για επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά επιμένει πως δεν υπήρξε ποτέ εξωσυζυγική σχέση, μόνο μια στενή φιλία με τον Μπάιρον.

Ο Άντριου Κάμποτ, CEO της Privateer Rum, αιφνιδιάστηκε όταν είδε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι του στη Νιου Χάμσαϊρ. Αναγκάστηκε τότε να δηλώσει δημόσια πως το ζευγάρι είχε ήδη αποφασίσει να χωρίσει αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία, τονίζοντας μέσω εκπροσώπου του: «Η απόφαση για διαζύγιο είχε ήδη ληφθεί. Ελπίζουμε πλέον να υπάρξει σεβασμός στην ιδιωτικότητα της οικογένειας».

Στο μεταξύ, η σύζυγος του Άντι Μπάιρον, Μέγκαν Κέριγκαν, μητέρα των δύο παιδιών του, έφυγε από το σπίτι, έβγαλε τη βέρα της και αφαίρεσε το επώνυμο «Byron» από τα social media, πριν διαγράψει τελικά ολόκληρο τον λογαριασμό της.

Η εταιρεία Astronomer, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη ζημιά, έθεσε και τους δύο σε διαθεσιμότητα προτού ανακοινωθούν οι παραιτήσεις τους.