Αίσθηση προκαλούν οι εικόνες από την Σρι Λάνκα, με τους χιλιάδες εξεγερμένους διαδηλωτές να κάνουν «ντου» στην προεδρική κατοικία του Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, σε μια από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δείχνουν μια λαοθάλασσα να έχει κυκλώσει το σπίτι του προέδρου της Σρι Λάνκα, και τη στιγμή που κάνουν την έφοδο.

Όπως επίσης και το… μπανάκι που παίρνουν οι διαδηλωτές στην πισίνα του προέδρου λίγο μετά. Άλλοι επίσης κάθονται και ξεκουράζονται στον κήπο.

Presidential Palace in Sri Lanka peacefully stormed ⭐️



President pictured fleeing country with suitcases ⭐️



People take a dip in his swimming pool afterwards 😎



All we can say to these brave people in Sri Lanka is 👏👏👏 pic.twitter.com/NIRCQ4w7fA