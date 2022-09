Στα 6,9 Ρίχτερ υπολογίζεται τελικά το μέγεθος του σεισμού που καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης (22.09.2022) στο Μεξικό, σύμφωνα με την εθνική σεισμολογική υπηρεσία της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές τραυματίες ή ζημιές, ούτε έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο ισχυρός σεισμός, που έγινε αισθητός και στην πόλη του Μεξικού όπου ζουν 22 εκατομμύρια άνθρωποι, σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,7 βαθμών που συγκλόνισε τη χώρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, επέτειο των φονικών σεισμών του 1985 και του 2017.

Το επίκεντρο του σημερινού σεισμού ήταν στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, 84 χιλιόμετρα από την πόλη Κοαλκομάν, διευκρίνισε η σεισμολογική υπηρεσία. Ο σεισμός της Δευτέρας, από τον οποίο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, είχε επίσης επίκεντρο στην ίδια πολιτεία.

Σημειώνεται ότι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών και είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιομέτρων. Επίσης, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ επεσήμανε ότι ελικόπτερα πετούν πάνω από την πόλη για να ελέγξουν για τυχόν θύματα και ζημιές, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά. «Προς το παρόν δεν υπάρχουν ζημιές στην πόλη. Θα εξακολουθήσω να δίνω πληροφορίες», ανέφερε στο Twitter.

Πολύς ήταν ο κόσμος που αναστατώθηκε από τον ισχυρό σεισμό και βγήκε στον δρόμο.

Κάποιοι μάλιστα είχαν την ψυχραιμία να καταγράψουν σε βίντεο την σεισμική δόνηση και να τα ανεβάσουν στα social media. Το πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό, στο οποίο από την ένταση της δόνησης… κουνιέται η ταμπέλα καταστήματος.

A 6.8M #earthquake again hits at a depth of 20Kms near to #Aguililla, #Michoacán in #Mexico pic.twitter.com/veutRNLGx6