Μεγάλος σεισμός σημειώθηκε στο Μεξικό με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι είχε μέγεθος 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας (19.09.2022) την πόλη Πλασίτα δε Μορέλος στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο κεντρικό Μεξικό, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS). Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τεπακαλτεπέκ και το εστιακό βάθος της δόνησης είναι 81 χιλιόμετρα.

Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές. «Ελπίζουμε ειλικρινά ότι δεν έχει συμβεί τίποτα σοβαρό», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρόεδρος του Μεξικού Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

Λόγω της ισχύος του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1-3 μέτρων στις μεξικανικές ακτές και για μικρότερο (έως και 0,3 μ.) στις ακτές Κολομβίας, Κόστα Ρίκας, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλας, Ονδούρας, Νικαράγουας, Παναμά και Περού.

Breaking: Video shows the moment an earthquake was felt in Mexico City. The preliminary magnitude 7.6 earthquake struck off the coast of Michoacán. pic.twitter.com/JKaYajjMO1 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 19, 2022



Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα μετά τον που έπληξε τη χώρα την ίδια ημέρα με τους μεγάλους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το 1985 και το 2017.

WATCH: Footage of the evacuations following the preliminary magnitude 7.5 earthquake off the coast of La Placita de Morelos, Mexico.pic.twitter.com/ggDcQiaSwD — BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 19, 2022

Πάνω από 5.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί στον σεισμό του 1985 και περισσότεροι από 350 έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό του 2017.