Στα Χανιά θα επιστρέψει το αεροπλανοφόρο Harry Truman που συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο στην Αίγυπτο

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Harry Truman επιστρέφει στα Χανιά, μόλις μερικές μέρες αφότου αναχώρησε, μετά από τη σύγκρουση με εμπορικό πλοίο, κοντά στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου.

Το αεροπλανοφόρο θα δέσει ξανά στην αμερικανική βάση της Σούδας από τη 16η έως και την 24η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το zarpanews.gr. Υπενθυμίζεται ότι το Harry Truman συγκρούστηκε κοντά κοντά στο Πορτ Σαΐντ της Αιγύπτου, όμως δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Για το ατύχημα, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο συγκρούσθηκε με το εμπορικό Besiktas–M το βράδυ της Τετάρτης (12/02).

«Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες πρόωσης είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση», επισημάνθηκε ακόμη στην ανακοίνωση.

Το εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή, αλλά συνέχισε με τις δικές του δυνάμεις στην προσπάθεια να περάσει τη διώρυγα του Σουέζ προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανέφερε αξιωματούχος.

