Σταμάτησαν και τον Ερντογάν για να περάσει ο Τραμπ και δεν το πήρε τόσο ήρεμα όσο ο Μακρόν

Στο βίντεο φαίνονται δεκάδες άνδρες ασφαλείας του Ερντογάν να βρίσκονται σε ένταση ενώ και ο ίδιος ο Ερντογάν παρακολουθεί μάλλον εκνευρισμένος
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιμένει να περάσει ο Τραμπ
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιμένει να περάσει ο Τραμπ

Εκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν οι Αρχές της Νέας Υόρκης φαίνεται ότι σταμάτησαν και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να περάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο ίδιος δεν φαίνεται να αντιμετώπισε την κατάσταση με το ίδιο χιούμορ που την αντιμετώπισε λίγες ώρες πριν ο Μακρόν.

Μάλιστα, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να περιμένει μάλλον εκνευρισμένος, και όχι με την ίδια χαλαρή διάθεση που είχε ο Εμανουέλ Μακρόν, ώστε να περάσει η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ

Στο βίντεο φαίνονται δεκάδες άνδρες ασφαλείας του Ερντογάν να βρίσκονται σε ένταση για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ λογομαχούν πιθανότατα με άνδρες της αστυνομίας. 

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα το βράδυ, αστυνομικοί σταμάτησαν τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρόν να διασχίσει δρόμο της Νέας Υόρκης. Όταν εκείνος προσπάθησε να περάσει, οι αστυνομικοί είπαν στον Γάλλο πρόεδρο ότι ο δρόμος ήταν κλειστός για να περάσει αυτοκινητοπομπή. 

Ο Μακρόν πήρε μάλιστα τηλέφωνο τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντάς του πως τον σταμάτησαν για να περάσει εκείνος.

