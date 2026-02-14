Κόσμος

Στάρμερ: Να χτιστεί μια ισχυρή δύναμη που θα είναι έτοιμη για πόλεμο αν χρειαστεί

Η Βρετανία είπε, θα πρέπει να αναζητήσει τομείς που θα μπορούσε να έρθει κοντύτερα στην ενιαία αγορά της ΕΕ
Κιρ Στάρμερ
Κιρ Στάρμερ / Stefan Rousseau / Pool via REUTERS

Την ανάγκη να χτιστεί μια «σκληρή ισχύς», που θα είναι έτοιμη για πόλεμο αν χρειαστεί, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Ο δρόμος μπροστά μας είναι ευθύς και είναι σαφές ότι πρέπει να χτίσουμε τη σκληρή ισχύ μας, γιατί αυτό είναι το νόμισμα της εποχής», είπε ο Κιρ Στάρμερ στην Διάσκεψη του Μονάχου για την άμυνα.

«Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε τυχόν επίθεση και, ναι, αν χρειαστεί θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας και, ως Ευρώπη, να σταθούμε στα δικά μας πόδια», σχολίασε ο Στάρμερ.

Η Βρετανία είπε, θα πρέπει να αναζητήσει τομείς που θα μπορούσε να έρθει κοντύτερα στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε για να ηγηθούμε μιας διαγενεακής αλλαγής στην αμυντική βιομηχανική συνεργασία. Αυτό περιλαμβάνει την επανεξέταση της στενότερης οικονομικής σύγκλισης», σχολίασε ο Στάρμερ έξι χρόνια μετά το Brexit.

«Η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση είναι προς το συμφέρον μας κι επομένως πρέπει να δούμε προς τα που θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε την ενιαία αγορά σε άλλους τομείς που θα μπορούσε να λειτουργήσει και για τις δύο πλευρές», σημείωσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει «αυτόν τον χρόνο» την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο Βορρά, στο πλαίσιο μιας αποστολής ασφαλείας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο Βορρά φέτος, με επίκεντρο το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, που θα επιχειρεί μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.
Ο ίδιος χαρακτήρισε την ανακοίνωση «μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας στην ευρωατλαντική ασφάλεια».
 

