Κόσμος

5 νεκροί και 34 τραυματίες στη Βιρτζίνια όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα – Βίντεο

Η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω εργασιών
Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε τροχαίο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ
Το λεωφορείο που συγκρούστηκε με αυτοκίνητα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ / πηγή φωτογραφίας X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ την Παρασκευή (29.05.2026), όταν λεωφορείο έπεσε πάνω στα αυτοκίνητά τους. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος.

Το λεωφορείο χτύπησε έξι αυτοκίνητα στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 95 στη Βιρτζίνια, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω εργασιών.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν πέντε άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 34 να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας.

Και οι πέντε νεκροί επέβαιναν σε οχήματα που χτυπήθηκαν από το λεωφορείο, ενώ τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η κυκλοφορία επιβραδυνόταν προς τα νότια για μία επικείμενη ζώνη έργων», ανέφερε δελτίο τύπου της αστυνομίας. «Ένα λεωφορείο δεν επιβράδυνε και χτύπησε έξι οχήματα».

Δεν έγινε αμέσως γνωστό για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν το λεωφορείο ή πόσοι άνθρωποι επέβαιναν.

 

 

Το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση και εκκρεμούν κατηγορίες, σημείωσαν οι αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
119
76
68
64
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ιράν διαψεύδει Τραμπ: Το «μνημόνιο κατανόησης» δεν περιλαμβάνει όρους για τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
«Περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισ. δολαρίων από τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο»
Τοιχογραφία στην Τεχεράνη που δείχνει ιρανικούς πυραύλους να χτυπύν αμερικανικό αεροπλανοφόρο 5
Πήγε στην Τουρκία για φθηνά εμφυτεύματα και τα χαμόγελα κατέληξαν σε εφιάλτη
Μια μητέρα μοιράστηκε την τρομερή της εμπειρία μετά από μια οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία, η οποία την άφησε να υποφέρει από έντονο πόνο στο σαγόνι, ρινορραγίες και χρόνια ιγμορίτιδα
Πήγε στην Τουρκία για φθηνά εμφυτεύματα και τα χαμόγελα κατέληξαν σε εφιάλτη
Newsit logo
Newsit logo