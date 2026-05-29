5 νεκροί και 34 τραυματίες στη Βιρτζίνια όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα – Βίντεο

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ την Παρασκευή (29.05.2026), όταν λεωφορείο έπεσε πάνω στα αυτοκίνητά τους. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος.

Το λεωφορείο χτύπησε έξι αυτοκίνητα στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 95 στη Βιρτζίνια, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες λόγω εργασιών.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν πέντε άνθρωποι να σκοτωθούν και άλλοι 34 να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας.

Και οι πέντε νεκροί επέβαιναν σε οχήματα που χτυπήθηκαν από το λεωφορείο, ενώ τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι η κυκλοφορία επιβραδυνόταν προς τα νότια για μία επικείμενη ζώνη έργων», ανέφερε δελτίο τύπου της αστυνομίας. «Ένα λεωφορείο δεν επιβράδυνε και χτύπησε έξι οχήματα».

Δεν έγινε αμέσως γνωστό για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνταν το λεωφορείο ή πόσοι άνθρωποι επέβαιναν.

#BREAKING: 5 people are dead, 34 injured in I-95 South crash in Stafford County, Virginia. Video obtained by @fox5dc shows kids and adults climbing out of a bus moments after the crash. Witnesses say the bus grinded against a guard rail before plunging down the embankment. pic.twitter.com/en3eoKc0OC — Jack Norcross (@JNorcrossNews) May 29, 2026

A bus struck six vehicles on I-95 South in Stafford County early Friday morning, leaving five people dead and dozens more injured, according to Virginia State Police (VSP).



Το δυστύχημα βρίσκεται υπό διερεύνηση και εκκρεμούν κατηγορίες, σημείωσαν οι αρχές.