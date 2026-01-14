Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς πολίτες: Εγκαταλείψτε άμεσα το Ιράν – Έφτασαν τους 2.571 οι νεκροί

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν το άμεσα το Ιράν μετά τις αιματηρές συγκρούσεις των τελευταίων ημερών. Έφτασαν τους 2.571 οι νεκροί.

Στην ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει στους Αμερικανούς να φύγουν όσο πιο γρήγορα μπορούν από το Ιράν. Τους δίνει μάλιστα οδηγία να αναχωρήσουν οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία εφόσον αυτό είναι ασφαλές.

Επισημαίνει ακόμα ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν κλιμακώνονται, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να περιορίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά

«Οι Αμερικανοί θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν άμεσα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο αναχώρησης οδικώς προς την Τουρκία ή την Αρμενία, εφόσον αυτό είναι ασφαλές.

Οι διαμαρτυρίες σε ολόκληρο το Ιράν συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κλεισίματα δρόμων, διακοπές στις δημόσιες συγκοινωνίες και αποκλεισμοί του διαδικτύου βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση του Ιράν έχει περιορίσει την πρόσβαση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σταθερής τηλεφωνίας και στο εθνικό διαδίκτυο.

Οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να περιορίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις προς και από το Ιράν, με αρκετές να αναστέλλουν πλήρως τα δρομολόγια».

Αγγίζουν τους 2.571 οι νεκροί

Να σημειωθεί ότι ο απολογισμός των νεκρών κατά τις διαδηλώσεις στο Ιράν έχει φθάσει τους 2.571 ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση για τα δικαιώματα HRANA, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ.

Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους θανάτους 2.403 διαδηλωτών, 147 προσώπων που συνδέονται με την κυβέρνηση, 12 ανθρώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών και εννέα πολιτών οι οποίοι δεν ήταν μεταξύ των διαδηλωτών. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί – η πρώτη φορά που οι αρχές έδωσαν ένα συνολικό απολογισμό των νεκρών από την καταστολή των διαμαρτυριών, που διαρκούν ήδη περισσότερο από δύο εβδομάδες σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε χθες Τρίτη τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Από την πλευρά τους, Ιρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν τη βία στη χώρα, αποδίδοντας τους θανάτους σε «τρομοκρατικούς πυρήνες» που, όπως υποστηρίζουν, δρουν με ξένη καθοδήγηση.