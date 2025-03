Στέλεχος της Χαμάς και ένας έφηβος ανάμεσα στους 5 νεκρούς από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ σε νοσοκομείο της Γάζας

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς και άλλοι τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί μετά τον νέο αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα τόσο με τον ισραηλινό στρατό όσο και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Το νέο πλήγμα του Ισραήλ εξαπολύθηκε πέντε ημέρες αφού η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τερματίστηκε και ξανάρχισαν μαζικοί βομβαρδισμοί, την περασμένη Τρίτη.

Η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Ισμαήλ Μπαρχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της.

Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Νάσερ αφού «τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορικό πλήγμα στο σπίτι του στη Χαν Γιούνις την Τρίτη», όταν η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε καταιγιστικούς βομβαρδισμούς στη μικρή παραθαλάσσια παλαιστινιακή περιοχή έπειτα από δυο μήνες ανακωχής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη Χαμάς.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του πως ο στόχος του πλήγματος ήταν ο Ισμαήλ Μπαρχούμ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διεξήγαγε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκράτη-κλειδιού της Χαμάς που επιχειρούσε στο συγκρότημα» του νοσοκομείου. Πρόσθεσε πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα «εκμεταλλεύεται πολιτικές υποδομές θέτοντας σε κίνδυνο τη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, ανάμεσα στα θύματα ήταν 16χρονος που είχε χειρουργηθεί την Παρασκευή και συνέχιζε να νοσηλεύεται, ενώ υπήρξαν ακόμη αρκετοί τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων «μελών του ιατρικού προσωπικού».

BREAKING:



An Israeli drone strike targeted the emergency building at Nasser Medical Complex in Khan Yunis, Gaza, killed five medical staff, nurses, and wounded patients, and injured several others.



Footage shows the moment of the strike and the aftermath.



The medical team at… pic.twitter.com/n7atuGZ4wR