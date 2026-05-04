Στενά του Ορμούζ: Φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο διέσχισε την περιοχή συνοδεία πολεμικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ναυτιλιακό κολοσσό «Maersk», το πλήρωμα του υπό αμερικανική σημαία πλοίου είναι σώο και ασφαλές
Το φορτηγό-οχηματαγωγό «Alliance Fairfax»

Ο ναυτιλιακός κολοσσός «Maersk» ανακοίνωσε πως το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Alliance Fairfax» διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων χθες (04.05.2026).

Το πλοίο «Alliance Fairfax» που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ φέρει αμερικανική σημαία και ανήκει στη θυγατρική του «Maersk», τη «Farell Lines».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ναυτιλιακό κολοσσό, ο διάπλους των Στενών ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, υπογραμμίζοντας πως το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές.

Το «Alliance Fairfax» ήταν ένα από τα εκατοντάδες πλοία που είχαν εγκλωβιστεί αφότου το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

