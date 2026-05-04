Στενά του Ορμούζ: Πώς θα εφαρμοστεί η «Επιχείρηση Ελευθερία» του Τραμπ – 100 αεροσκάφη και 15.000 στρατιωτικοί στο πλάνο

Όπως έκανε γνωστό ο Ντόναλντ Τραμπ, η «Επιχείρηση Ελευθερία» θα ξεκινήσει από σήμερα (4/5/2026) με τις αμερικανικές δυνάμεις να είναι έτοιμες να παρέμβουν για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την CENTCOM, η αποστολή, υπό την καθοδήγηση του Ντόναλντ Τραμπ, θα υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέρχονται ελεύθερα μέσω του βασικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου, των Στενών του Ορμούζ, αφού το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου στη θάλασσα και σημαντικοί όγκοι καυσίμων και λιπασμάτων μεταφέρονται μέσω του στενού.

«Η υποστήριξή μας για αυτήν την αμυντική αποστολή είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς διατηρούμε επίσης τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολέμου, για την ενίσχυση του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διεθνών εταίρων για την υποστήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας στο στενό.

Το Maritime Freedom Construct στοχεύει να συνδυάσει τη διπλωματική δράση με τον στρατιωτικό συντονισμό, ο οποίος θα είναι κρίσιμος κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Ελευθερίας».

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στρατιωτικοί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε την επιχείρηση ως μια «ανθρωπιστική χειρονομία» που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Βέβαια μετά την ανακοίνωση αυτή του Τραμπ, ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζιζί, έστειλε σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ «θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας».