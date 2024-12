Στη φυλακή ο μακελάρης του Μαγδεμβούργου – Ερευνούν αν ο Σαουδάραβας γιατρός ήταν «κρυφοϊσλαμιστής»

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο οδηγός που έσπειρε τον θάνατο το βράδυ της Παρασκευής (20.12.2024) στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου στη Γερμανία. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, κατηγορείται για πέντε ανθρωποκτονίες και για 200 περιπτώσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο Ταλέμπ Α. οδηγήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου ενώπιον ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε να μεταφερθεί στις φυλακές στο Μαγδεμβούργο. Οι έρευνες πάντως θα συνεχιστούν – τουλάχιστον αρχικά – από την αστυνομία της Σαξονίας-Άνχαλτ. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η αστυνομία θεωρεί ότι ο δράστης της επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη αγορά της Γερμανίας ενήργησε μόνος, χωρίς συνεργούς, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως ισλαμιστής.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι πέντε, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί καθώς 40 άνθρωποι νοσηλεύονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τον Ταλέμπ είναι τέσσερις γυναίκες ηλικίας 45, 52, 67 και 75 ετών και ένα αγόρι μόλις 9 ετών.

Το κίνητρο του Ταλέμπ Α. παραμένει ασαφές, ενώ ο ανώτερος εισαγγελέας Χορστ Νόπενς δήλωσε στο περιοδικό Der Spiegel ότι ένα πιθανό κίνητρο θα μπορούσε να είναι «η δυσαρέσκεια για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες από τη Σαουδική Αραβία στη Γερμανία».

Η Bild σε άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Ταλέμπ να είναι κρυφοϊσλαμιστής, να εξασκούσε δηλαδή την «τακίγια». Πρόκειται για μια πρακτική κατά την οποία οι ισλαμιστές εξακολουθούν να παραμένουν κρυφά πιστοί στη θρησκεία τους σε χώρες μη φιλικές προς το Ισλάμ.

