Στη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ για 4 μέρες: Viral το βίντεο που ανέβασε 17χρονη

Η 17χρονη Bianca Adler παρέμεινε 4 μέρες στη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ και κατάφερε να επιζήσει. Το βίντεο που δημοσιοποίησε στα social media, δείχνει την κατάστασή της όταν επέστρεψε στο καταφύγιο και έγινε viral με 55 εκατομμύρια προβολές σε λίγες ώρες. Η νεαρή κατάφερε να φτάσει μέχρι και 400 μέτρα πριν την κορυφή του Έβερεστ και δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέψει για να υλοποιήσει τον μεγάλο στόχο της.

Η «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για τους ορειβάτες. Οι ορειβάτες πρέπει να ολοκληρώσουν την ανάβαση σε στάδια, προχωρώντας προς τα πάνω μέσω διαφόρων καταφυγίων κατά μήκος της επικίνδυνης διαδρομής.

Στην ορειβασία, η ζώνη του θανάτου είναι το υψόμετρο εκείνο, πάνω από το οποίο, η πίεση του οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι τόσο χαμηλή, ώστε είναι αδύνατο για τον άνθρωπο να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παραμονή εντός της ζώνης θανάτου οδηγεί σε βέβαιο θάνατο, συνήθως εντός λίγων ωρών. Το υψόμετρο των 8.000 μέτρων, με πίεση οξυγόνου μικρότερη από τα 356 mbar, θεωρείται ως η έναρξη της ζώνης θανάτου.

Η έννοια της ζώνης αυτής θεσπίστηκε αρχικά από τον Ελβετό γιατρό Edouard Wyss-Dunant το 1953, την οποία και ονόμασε αρχικά, «θανατηφόρο ζώνη». Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι θάνατοι, ή θανατηφόρα ατυχήματα ορειβατών έχουν γίνει μέσα στη Ζώνη του θανάτου, είτε από απώλεια αισθήσεων, είτε από λανθασμένες αποφάσεις κατά την αναρρίχηση εντός της ζώνης, είτε από απώλεια δυνάμεων που οδήγησαν σε ατυχήματα.

Η 17χρονη Bianca Adler κατάφερε να παραμείνει στη «Ζώνη Θανάτου» του Έβερεστ για 4 μέρες. Όταν επέστρεψε στο καταφύγιο, εξουθενωμένη κατάφερε να ψελλίσει: «Μόλις επέστρεψα από το καταφύγιο 2 και και νιώθω απαίσια».

Αναπνέοντας με δυσκολία και παλεύοντας να πάρει ανάσα, συνέχισε: «Ο λαιμός και οι πνεύμονές μου… Είμαι τόσο λαχανιασμένη, παρόλο που χθες ήμουν στα 8.000 μέτρα. Νιώθω χειρότερα από ποτέ».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η απογοητευμένη Bianca αποκάλυψε ότι αργότερα έφτασε στο Καταφύγιο 4 (7.925 μέτρα), αλλά ήταν «καταρρακωμένη» αφού αναγκάστηκε να υποχωρήσει για τη δική της ασφάλεια. «Είναι τόσο δύσκολο. Ένιωθα τόσο καλά και τόσο δυνατή, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω για κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω», αποκάλυψε, με τη βοήθεια μιας μάσκας οξυγόνου. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό και θα ήταν ανόητο να συνεχίσω».

Περιέγραψε λεπτομερώς την σοβαρή κατάσταση στο Instagram: «Έφτασα ως τα 8.450 μέτρα (400 μέτρα κάτω από την κορυφή) στο Έβερεστ, αλλά έπρεπε να γυρίσω πίσω. Οι άνεμοι ήταν πολύ δυνατοί για αυτό που θεωρούσα σωστό για την ασφάλειά μου. Ένιωθα τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών μου να μουδιάζουν, το πρώτο στάδιο του κρυοπαγήματος». «Δεν μπορούσα να δω τίποτα, χιόνιζε παντού. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα προτιμώ να επιλέγω τη ζωή από μια πιθανή κατάκτηση της κορυφής. Ένιωθα δυνατή, σαν να μπορούσα να φτάσω στην κορυφή, και ήμουν συντετριμμένη».

Η Bianca συνέχισε: «Την επόμενη νύχτα, οι οδηγοί μου Σέρπα και εγώ προσπαθήσαμε ξανά από το Καταφύγιο 4, αλλά ήμουν πολύ εξαντλημένη από την 10ωρη προσπάθεια της προηγούμενης νύχτας και γύρισα πίσω. Μετά από τρεις νύχτες και σχεδόν τέσσερις ημέρες στη Ζώνη Θανάτου στα 8.000 μέτρα και άνω, κατεβήκαμε ξανά στο Καταφύγιο 2».