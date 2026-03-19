Στιγμές τρόμου στον Λίβανο: Πύραυλος προσγειώνεται δίπλα σε ρεπόρτερ του Russia Today

Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τα χτυπήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ δημοσιογράφοι βρίσκονται στα σημεία των συγκρούσεων, προσπαθώντας να μεταφέρουν τις εξελίξεις από τα μέτωπα του πολέμου στο Ιράν. Σοκαριστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ προσγειώνεται πολύ κοντά σε ρεπόρτερ του Russia Today στον Λίβανο.

March 19, 2026

Ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου Russia Today που βρίσκεται στον Λίβανο, σκύβει για να γλιτώσει, ενώ τα συντρίμμια και ένα σύννεφο καπνού σκεπάζουν το πλάνο.

Στη συνέχεια, ακούγεται η φωνή του, γεμάτη σοκ, καθώς προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πόσο κοντά βρέθηκε στον κίνδυνο και πώς γλίτωσε.