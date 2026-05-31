Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή κοντά σε νοσοκομείο, 13 τραυματίες

Την ώρα που το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές, πλήγμα κοντά σε νοσοκομείο τραυμάτισε 13 μέλη του προσωπικού του.

Η ισραηλινή επιδρομή έγινε την Κυριακή (31.05.2026) κοντά σε νοσοκομείο της Τύρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καθώς το Ισραήλ κλιμακώνει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο με αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του νοσοκομείου Hiram στην Τύρο, τραυματίζοντας 13 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου και προκαλώντας σημαντικές ζημιές», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου που καλεί «την διεθνή κοινότητα να βάλει τέλος στην κλιμάκωση και στην επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων».

Η Γαλλία ζήτησε επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

An ‘Israeli’ airstrike hit near Hiram Hospital in Tyre, southern Lebanon, wounding 13 hospital staff and causing severe damage, according to Lebanon’s Public Health Emergency Operations Center. pic.twitter.com/ZNe6ZT92Rh — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 31, 2026

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, της άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ (…) τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την (ισραηλινή) κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.