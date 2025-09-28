Κόσμος

Στην Κίνα η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο: Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από drones

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon κατασκευάστηκε μέσα σε τρία χρόνια και έχει μήκος 2.890 μέτρων
Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon
Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon

Άνοιξε για πρώτη φορά σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η ψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο που κατασκευάστηκε στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας και οι εικόνες από drones κόβουν την ανάσα.

Η κατασκευή της γέφυρας στην Κίνα, που έγινε πάνω από ένα φαράγγι, διήρκησε τρία χρόνια και στόχος της είναι να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από τη μία πλευρά στην άλλη, από 2 ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan στο ορεινό έδαφος της Γκουιζού και είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Έχει μήκος 2.890 μέτρων και εκτείνεται πάνω από το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης», ενώ αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και είναι ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο.

Η επαρχία έχει επίσης σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Ρωσία εξαπέλυσε «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο Κίεβο» - Κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στο μετρό
Άμεση ήταν η αντίδραση της Πολωνίας, με τη Βαρσοβία να κλείνει τα ξημερώματα τον εναέριο χώρο της στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ
Κατεστραμμένη πολυκατοικία από βομβαρδισμούς στο Κίεβο 19
Newsit logo
Newsit logo