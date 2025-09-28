Στην Κίνα η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο: Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από drones

Άνοιξε για πρώτη φορά σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η ψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο που κατασκευάστηκε στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας και οι εικόνες από drones κόβουν την ανάσα.

Η κατασκευή της γέφυρας στην Κίνα, που έγινε πάνω από ένα φαράγγι, διήρκησε τρία χρόνια και στόχος της είναι να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από τη μία πλευρά στην άλλη, από 2 ώρες σε μόλις δύο λεπτά.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan στο ορεινό έδαφος της Γκουιζού και είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Έχει μήκος 2.890 μέτρων και εκτείνεται πάνω από το Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης», ενώ αποτελεί μια ακόμη προσθήκη στο ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο υποδομών της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και είναι ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.

The world’s tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China’s Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες στο ορεινό της έδαφος, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο.

Η επαρχία έχει επίσης σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου.