Στην Ουκρανία το «δεξί χέρι» του Τραμπ την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει «σημαντική ανακοίνωση» για την Ρωσία

Την ίδια ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μια «σημαντική ανακοίνωση» για την Ρωσία, ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, ο Κιθ Κέλογκ, θα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία, μια… σύμπτωση που δεν έχει περάσει απαρατήρητη.

Ειδικότερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, θα βρεθεί στο Κίεβο την ερχόμενη Δευτέρα (14.07.2025), όπως επιβεβαίωσε σήμερα (11.07.2025) ο εκπρόσωπος Τύπου του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχιι.

Η επίσκεψη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μία εβδομάδα σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, έρχεται αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε πρόσφατα νέες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία και εξέφρασε την απογοήτευσή του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την έλλειψη προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Νωρίτερα, το ουκρανικό μέσο Novyny.LIVE είχε μεταδώσει ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ θα μεταβεί στο Κίεβο την ερχόμενη εβδομάδα όπου θα παραμείνει επί μία εβδομάδα.

«Θα είμαστε στο Κίεβο τη Δευτέρα. Θα είμαστε εκεί όλη την εβδομάδα», δήλωσε ο ίδιος ο Κέλογκ σε δημοσιογράφο του Novyny.LIVE, όπως φαίνεται σε βίντεο στην ιστοσελίδα του, ενώ βρισκόταν στο περιθώριο διάσκεψης για την ανάκαμψη της Ουκρανίας στη Ρώμη.

Την ίδια ημέρα ωστόσο (14.07.2025), ο Τραμπ θα κάνει μια «σημαντική ανακοίνωση» για την Ρωσία, όπως δήλωσε ο ίδιος στο δίκτυο ενημέρωσης NBC News.

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης αποκάλυψε τη νέα, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας για την παροχή αμερικανικών όπλων στο Κίεβο, ενώ είπε ότι θα στείλουν μεταξύ άλλων και συστήματα Patriot.

US President Trump told NBC News he is about to deliver a “major statement” regarding Russia on Monday. pic.twitter.com/DRy8FDlawi