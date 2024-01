Στις φλόγες τυλίχθηκε αεροπλάνο Α350 με 367 επιβάτες και 12μελες πλήρωμα την ώρα της προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο. Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί το αεροπλάνο πήρε φωτιά την ώρα που προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας.

Το αεροπλάνο συγκρούστηκε την ώρα της προσγείωσης με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής. Το αεροπλάνο κόπηκε στη μέση αφού κάηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλοι οι επιβαίνοντες είναι σώοι. Όλοι οι επιβάτες έκαναν χρήση των ειδικών διασωστικών μέσων (τσουλήθρες) που άνοιξαν με το που σταμάτησε να τροχιοδρομεί και ενώ είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Ωστόσο, αγνοούνται 5 από το άλλο αεροσκάφος.

Το αεροδρόμιο Χανέντα είναι από τα πιο πολυσύχναστα της Ιαπωνίας και ειδικά αυτές τις ημέρες η κίνηση είναι πολλαπλάσια λόγω των εορτών.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά.

Watch live: Emergency crews are responding to a plane fire on the runway at Haneda airport in Tokyohttps://t.co/4zG43oYviv https://t.co/I4gKehcynz — Sky News (@SkyNews) January 2, 2024

Someone just shared this clip of a TV broadcast that shows passengers escaping from the burning plane. pic.twitter.com/T2pkZ4kwsO — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 2, 2024

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport



@RadaBoxCom



pic.twitter.com/36eqTilaer — Flight Emergency (@FlightEmergency) January 2, 2024

BREAKING The 2-year A350 is completely destroyed. We have livestream at https://t.co/wW4uJHxOlV pic.twitter.com/orPZq49OxZ — AIRLIVE (@airlivenet) January 2, 2024