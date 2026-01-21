Συμβαίνει τώρα:
Στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ – Με κομμένη την ανάσα περιμένει ο πλανήτης τι του επιφυλάσσει

Ο Τραμπ δεν δείχνει διατεθειμένος να υποχωρήσει και θέλει να πάρει στα χέρια του πάση θυσία την Γροιλανδία
Ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης
Ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης / REUTERS/Jonathan Ernst

Στις 13.30 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, μετά από μεγάλη ταλαιπωρία το εφεδρικό Air Force One, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος θα μιλήσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στο Νταβός με το Marine One το προεδρικό ελικόπτερο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αναχώρησή του από τις ΗΠΑ το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One παρουσίασε βλάβη στα ηλεκτρικά συστήματα και αναγκάστηκε να επιστρέψει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγκάστηκε να ταξιδέψει με ένα μετασκευασμένο Boeing προς την Ελβετία. 

Θα είναι η πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια που ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί στο Νταβός και μάλιστα θα ηγηθεί της μεγαλύτερης αντιπροσωπείας των ΗΠΑ.

Όμως, όλα λένε Γροιλανδία. Με το διπλωματικό ρήγμα ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ να βαθαίνει λόγω των συνεχών απειλών του όλοι περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μέχρι σήμερα πάντως, όσα έθνη δεν ευθυγραμμίζονται με τα αιτήματά του βρίσκονται στο στόχαστρο με όπλο κυρίως τους δασμούς.

 

Air Force One
Το Air Force One στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης / (AP Photo/Arnd Wiegmann)

Μαθήματα ψυχολογίας από τον υπουργό Οικονομικών του Τραμπ

Συστάσεις στους Ευρωπαίους να αποφύγουν «το αντανακλαστικό της οργής» και να ακούσουν «τα επιχειρήματα» του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός σχετικά με την απόκτηση της Γροιλανδίας, έκανε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

«Θέλω να πω σε όλον τον κόσμο: πάρτε βαθιά αναπνοή. Μην βγάζετε αυτό το αντανακλαστικό της οργής που έχουμε παρατηρήσει, ούτε αυτήν την πικρία», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «εμπρηστικές» τις επικρίσεις κατά της αμερικανικής κυβέρνησης που εκτόξευσαν χθες στο Νταβός η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες (…), το κράτος δικαίου από το νταηλίκι», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι θα είναι «ανελαστική» απέναντι στις αμερικανικές διεκδικήσεις.

Κανείς από τους δύο δεν έμεινε στο Νταβός για να ακούσει σήμερα τα «επιχειρήματα» του Τραμπ.

«Ζητούμε από τους συμμάχους μας να κατανοήσουν ότι η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών», επέμεινε υπενθυμίζοντας ότι η Δανία παραχώρησε το 1917 τις Παρθένες Νήσους στις ΗΠΑ, κατά την γνώμη του διότι η Κοπεγχάγη κατανοούσε την εποχή εκείνη, μεσούντος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, την σημασία αυτής της κίνησης για την ασφάλεια.

