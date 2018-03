Στο σφυρί το χειρόγραφο «Μεγάλο Βιβλίο» των Ανώνυμων Αλκοολικών

Το αποκαλούμενο «Μεγάλο Βιβλίο» του 1939, που καθορίζει το περίφημο πρόγραμμα της οργάνωσης για τη θεραπεία από τον αλκοολισμό μέσα από 12 βήματα, αναμένεται να αγγίξει τα 2 έως και 3 εκατομμύρια δολάρια στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου στο Λος Αντζελες.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται καθώς οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι συμφώνησαν να επιτρέψουν την πώληση, μετά τη αγωγή που έκαναν πέρυσι για να την εμποδίσουν με το επιχείρημα ότι το χειρόγραφο αποτελεί «ιστορικό ντοκουμέντο μοναδικής σπουδαιότητας για την οργάνωση, αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της, το οποίο από λάθος ανήκει σε ιδιώτες». Οι όροι της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί.

Η οργάνωση είχε ζητήσει από δικαστήριο της Νέας Υόρκης να έχει τα δικαιώματα του πρωτότυπου «Μεγάλου Βιβλίου» αφότου ο κάτοχός του, ο Κεν Ρόμπερτς, συλλέκτης από την Αλαμπάμα, δήλωσε ότι προτίθεται να το πουλήσει. Ο Ρόμπερτς αγόρασε το χειρόγραφο αντί 992.000 δολαρίων σε δημοπρασία του Sotheby’s το 2007.

Το γνήσιο Μεγάλο Βιβλίο είναι ένα σχέδιο εργασίας 161 σελίδων με χειρόγραφες σημειώσεις των ιδρυτών της ΑΑ, ορισμένες από τον βασικό συντάκτη και συνιδρυτή Ουίλιαμ Ουίλσον, γνωστό ως Bill W.

H AA ανακοίνωσε ότι ένας φίλος της χήρας του Ουίλσον δώρισε το χειρόγραφο στην οργάνωση το 1979 αλλά αυτό ουδέποτε παραδόθηκε εξαιτίας «ακραίας αμέλειας».

