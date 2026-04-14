Στον Λευκό Οίκο με Τραμπ και Μελάνια δείπνησαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ολλανδίας – Τα μοντέρνα λουκ των γυναικών

Ένα βασιλικό δείπνο στον Λευκό Οίκο παραχώρησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια στον βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και τη βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας με την Πρώτη Κυρία αλλά και την βασίλισσα να εντυπωσιάζουν.

Η ολλανδική βασιλική οικογένεια μπορεί να μην βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του όμως δεν δίστασαν να τους καλέσουν σε δείπνο και να τους υποδεχτούν χαμογελαστοί στον Λευκό Οίκο.

Τα μοντέρνα λουκ της Μελάνια Τραμπ και της βασίλισσας Μάξιμα τράβηξαν τα βλέμματα, με την Πρώτη Κυρία να επιλέγει ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα Erdem, διακοσμημένο με έντονες μαύρες φλοράλ απλικέ λεπτομέρειες.

Το αμάνικο μίντι φόρεμα διέθετε μια λευκή βάση με ανάγλυφη υφή, πάνω στην οποία «έπεφταν» εντυπωσιακά μαύρα λουλουδάτα μοτίβα στο μπούστο και τη φούστα.

Η βασίλισσα Μάξιμα, επίσης κομψή, έφερε τη δική της ξεχωριστή πινελιά στη διπλωματική στιγμή. Η Ολλανδή βασίλισσα επέλεξε ένα φόρεμα σε σκούρο πορτοκαλί χρώμα, με κομψό ντραπέ και τονισμένη νύφη, αναδεικνύοντας το δυναμικό και μοντέρνο στυλ της.

Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν μαζί και με τους συζύγους τους στο κόκκινο χαλί έξω από την είσοδο του Λευκού Οίκου, πλαισιωμένες από τιμητική φρουρά και τις εθνικές σημαίες των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τη επισημότητα της περίστασης.

A formal reception at the White House by Donald Trump and Melania Trump for King Willem-Alexander and Queen Máxima reflects how diplomacy often begins with ceremony before moving into serious strategic discussions.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο 58χρονος βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η 54χρονη βασίλισσα Μάξιμα, είχαν γίνει δεκτοί στη Φιλαδέλφεια από τον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.

WOW President Trump and First Lady Melania just welcomed the King and Queen of the Netherlands inside the White House for an official dinner.



Εκεί, ξεναγήθηκαν στο Independence Hall, στο πλαίσιο των εορτασμών «America 250» που διαρκούν ένα χρόνο και σηματοδοτούν την επέτειο – ορόσημο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Συνεχίζοντας μια παράδοση από την τελευταία επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο βασιλιάς συγκυβέρνησε το αεροσκάφος που τον μετέφερε μαζί με τη σύζυγό του στη Φιλαδέλφεια την Κυριακή 12 Απριλίου. Φωτογραφήθηκε στο πιλοτήριο πριν αλλάξει τη στολή του και αποβιβαστεί μαζί με τη βασίλισσα.

Επόμενος επισκέπτης ο βασιλιάς Κάρολος

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσημη κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ, στα τέλη Απριλίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στην Αμερική από τότε που ανέλαβε τον θρόνο. Η μητέρα του, η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ, είχε πραγματοποιήσει τέσσερις αντίστοιχες επισκέψεις: το 1957, το 1976, το 1991 και το 2007.