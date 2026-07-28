Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι: Ζητά την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ για τους πυραύλους Patriot

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε σήμερα (28/07/2026) στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την έγκρισή του για την αγορά πυραύλων Patriot, τους οποίους το Κίεβο θεωρεί ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας.

Η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και διήρκεσε περίπου μία ώρα.

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Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για μια «καλή συνάντηση» στο Οβάλ Γραφείο, επισημαίνοντας ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ενδεχόμενο να δοθεί άδεια στην Ουκρανία για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

Όπως ανέφερε, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις προοπτικές επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία Ρωσία και Ουκρανία κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, ενώ οι αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

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«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot θεωρούνται τα πλέον αποτελεσματικά για την αντιμετώπισή τους, ωστόσο η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης PAC-3. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, οι ελλείψεις αυτές επιδεινώθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να εντείνει περαιτέρω τις επιθέσεις της, αναπτύσσοντας νέους εκτοξευτήρες κοντά στα ουκρανικά σύνορα, ενώ τον Αύγουστο αναμένονται νέες παραδόσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα.

«Είναι κρίσιμης σημασίας η Ουάσιγκτον να επιτρέψει την αγορά μιας νέας παρτίδας πυραύλων Patriot», δήλωσε ο ίδιος, χωρίς να αποκαλύψει τον αριθμό των πυραύλων που ζητά το Κίεβο.

«Αρκετών ώστε να μπορούμε να αναχαιτίζουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε έναν μήνα», πρόσθεσε, παραδεχόμενος ότι «πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του προέδρου Τραμπ».

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, μόνο τον Ιούλιο η Ρωσία εκτόξευσε 120 βαλλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν οι 35.

Για λόγους σύγκρισης, στη διάρκεια ολόκληρου του 2024 η Μόσχα είχε εκτοξεύσει συνολικά περίπου 250 έως 320 πυραύλους, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών.

Η συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος υπήρξε διαχρονικά ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας.