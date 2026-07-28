Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συναγερμός στη Νότια Κορέα μετά από διαρροή λευκού φωσφόρου σε αμερικανική βάση

Ο λευκός φώσφορος είναι ιδιαίτερα τοξική ουσία, η οποία μπορεί να αρπάξει φωτιά όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα
REUTERS
REUTERS / Hannah McKay / File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι αρχές στην Νότια Κορέα διέταξαν σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, την προσωρινή εκκένωση κτηρίων έπειτα από διαρροή λευκού φωσφόρου στην αμερικανική αεροπορική βάση Osan, που βρίσκεται νότια της Σεούλ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η προειδοποίηση προς τους κατοίκους ήρθη περίπου μισή ώρα αργότερα, αφού η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας και δυνάμεις των ΗΠΣ στην αεροπορική βάση ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες απολύμανσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

«Στις 17:08 τοπική ώρα (11:08 ώρα Ελλάδας), λόγω ενός απρόβλεπτου συμβάντος και για καθαρά προληπτικούς λόγους, η αεροπορική βάση Osan δημιούργησε ζώνη ασφαλείας ακτίνας 1.000 ποδιών, προκειμένου να προστατεύσει τόσο το προσωπικό της όσο και τον τοπικό πληθυσμό», ανέφερε η βάση σε ανακοίνωσή της.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «οι ομάδες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται μια μεμονωμένη κατάσταση εντός της εγκατάστασης» και ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται «με τη μέγιστη προσοχή και ασφάλεια».

Εκπρόσωπος της βάσης δήλωσε ότι το συμβάν σχετίζεται με ατύχημα που αφορούσε πυρομαχικά, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση της κατάστασης, χωρίς να επιβεβαιώσει επίσημα τη φύση της διαρροής.

Ο λευκός φώσφορος είναι ιδιαίτερα τοξική ουσία, η οποία μπορεί να αρπάξει φωτιά όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα.

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία προπετάσματος καπνού στο πεδίο της μάχης, αλλά και σε εμπρηστικά πυρομαχικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
70
65
59
58
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία
Ο Ουκρανός ηγέτης αναμένεται ότι θα πιέσει τον Τραμπ ζητώντας του να ολοκληρώσουν μια συμφωνία για την απόκτηση drones και πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι
«Άνευ προηγουμένου» πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία: Νέες εκκενώσεις – «Είμαστε σε πόλεμο» λέει ο δήμαρχος του Μαρσεπρίμ
Μακρόν και Σάντσεθ προειδοποιούν για επιδείνωση της πυρκαγιάς - Φόβοι λόγω αύξησης της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες - Δεκάδες τραυματίες, πάνω από 360.000 οι εκκενώσεις
Φωτιά
Newsit logo
Newsit logo