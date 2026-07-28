Συναγερμός στη Νότια Κορέα μετά από διαρροή λευκού φωσφόρου σε αμερικανική βάση

Οι αρχές στην Νότια Κορέα διέταξαν σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, την προσωρινή εκκένωση κτηρίων έπειτα από διαρροή λευκού φωσφόρου στην αμερικανική αεροπορική βάση Osan, που βρίσκεται νότια της Σεούλ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η προειδοποίηση προς τους κατοίκους ήρθη περίπου μισή ώρα αργότερα, αφού η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Κορέας και δυνάμεις των ΗΠΣ στην αεροπορική βάση ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες απολύμανσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στις 17:08 τοπική ώρα (11:08 ώρα Ελλάδας), λόγω ενός απρόβλεπτου συμβάντος και για καθαρά προληπτικούς λόγους, η αεροπορική βάση Osan δημιούργησε ζώνη ασφαλείας ακτίνας 1.000 ποδιών, προκειμένου να προστατεύσει τόσο το προσωπικό της όσο και τον τοπικό πληθυσμό», ανέφερε η βάση σε ανακοίνωσή της.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «οι ομάδες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται μια μεμονωμένη κατάσταση εντός της εγκατάστασης» και ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται «με τη μέγιστη προσοχή και ασφάλεια».

Εκπρόσωπος της βάσης δήλωσε ότι το συμβάν σχετίζεται με ατύχημα που αφορούσε πυρομαχικά, διευκρινίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση της κατάστασης, χωρίς να επιβεβαιώσει επίσημα τη φύση της διαρροής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λευκός φώσφορος είναι ιδιαίτερα τοξική ουσία, η οποία μπορεί να αρπάξει φωτιά όταν έρθει σε επαφή με τον αέρα.

Χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία προπετάσματος καπνού στο πεδίο της μάχης, αλλά και σε εμπρηστικά πυρομαχικά.