Η Johnson & Johnson προσφέρει 5,5 δισ.δολάρια για να «κλείσει» την υπόθεση με το βρεφικό ταλκ που συνδέθηκε με καρκίνο

Η Johnson & Johnson πρότεινε να καταβάλει έως και 5,5 δισ. δολάρια προκειμένου να διευθετήσει δεκάδες χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ, στις οποίες υποστηρίζεται ότι η βρεφική πούδρα και άλλα προϊόντα της που περιέχουν ταλκ συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών.

Η πρόταση της Johnson & Johnson αποσκοπεί στον τερματισμό μιας πολυετούς δικαστικής διαμάχης για την βρεφική πούδρα και το ταλκ που επιβαρύνει την αμερικανική πολυεθνική εδώ και χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία εξακολουθεί να απορρίπτει τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι τα προϊόντα της με βάση το ταλκ δεν προκαλούν καρκίνο, ενώ έχει ήδη αντικαταστήσει το συγκεκριμένο συστατικό στην πασίγνωστη βρεφική της πούδρα.

Ο αντιπρόεδρος της Johnson & Johnson για τις δικαστικές υποθέσεις, Έρικ Χάας, χαρακτήρισε τις αγωγές «αβάσιμες», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμό ώστε να δοθεί οριστική λύση στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την πρόταση, η J&J θα καταβάλει έως και 3 δισ. δολάρια μέσα στο επόμενο έτος, ενώ δεν προβλέπονται επιπλέον πληρωμές πριν από το 2028.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για να οριστικοποιηθεί ο διακανονισμός, θα πρέπει να εγκριθεί από τα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν το 95% των εναγόντων στις υποθέσεις καρκίνου των ωοθηκών, όπως διευκρίνισε η εταιρεία.

Ο Χάας δήλωσε ότι η Johnson & Johnson παραμένει πεπεισμένη πως θα δικαιωθεί στις δικαστικές αίθουσες, όπως –σύμφωνα με την ίδια– συνέβη στην πλειονότητα των υποθέσεων που έχουν ήδη εκδικαστεί.

Πρόσθεσε ότι ο προτεινόμενος διακανονισμός θα επιτρέψει στην εταιρεία να αφήσει πίσω της τη συγκεκριμένη υπόθεση και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η Kenvue, η πρώην μονάδα καταναλωτικών προϊόντων της Johnson & Johnson, έχει αναλάβει την ευθύνη για τη βρεφική πούδρα της εταιρείας εκτός Βόρειας Αμερικής.

Η Kenvue, στην οποία ανήκουν γνωστές μάρκες όπως οι Band-Aid, Listerine και Calpol, αποσχίστηκε από τη Johnson & Johnson το 2022, ενώ οι πρώτες αγωγές για την πούδρα είχαν κατατεθεί ήδη από το 2009.

Νωρίτερα τον Ιούλιο, ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ εξέδωσε απόφαση υπέρ της εταιρείας, κρίνοντας ότι ορισμένοι ενάγοντες δεν κατάφεραν να αποδείξουν πως το ταλκ αποτέλεσε την άμεση αιτία του καρκίνου των ωοθηκών που εμφάνισαν.

Το ταλκ είναι φυσικό ορυκτό που αποτελείται από μαγνήσιο, πυρίτιο, οξυγόνο και υδρογόνο. Χάρη στην απαλή, σαπωνώδη υφή του χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως η βρεφική πούδρα.

Οι αγωγές υποστηρίζουν ότι τα προϊόντα της Johnson & Johnson προκάλεσαν καρκίνο επειδή ήταν μολυσμένα με αμίαντο. Το ταλκ εξορύσσεται από περιοχές όπου συχνά συνυπάρχουν κοιτάσματα αμιάντου, μιας ουσίας που είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

Η εταιρεία απορρίπτει τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι «οι επιστημονικές μελέτες δείχνουν πως το ταλκ είναι ασφαλές, δεν περιέχει αμίαντο και δεν προκαλεί καρκίνο».

Το 2022 η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι θα διακόψει παγκοσμίως την παραγωγή και πώληση της βρεφικής πούδρας με βάση το ταλκ, δύο χρόνια μετά την απόσυρσή της από την αγορά των ΗΠΑ.

«Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου προϊόντων μας, αποφασίσαμε να αντικαταστήσουμε το ταλκ και η βρεφική πούδρα να βασίζεται πλέον αποκλειστικά στο άμυλο καλαμποκιού», είχε αναφέρει τότε η εταιρεία.