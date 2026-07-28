Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου: Κρίσιμο τετ α τετ στον Λευκό Οίκο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έφτασε το απόγευμα της Τρίτης (28/7) στην Ουάσιγκτον για την κρίσιμη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις των δύο ηγετών και των δύο χωρών δοκιμάζονται από τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν για την επόμενη ημέρα.

Στο επίκεντρο της συνάντησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθούν ο πόλεμος με το Ιράν, η συμφωνία-πλαίσιο για την ειρήνη στον Λίβανο, η κατάσταση στη Γάζα, αλλά και οι προσπάθειες επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν ακόμη ζητήματα ασφάλειας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

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Πρόκειται για την έβδομη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη. Ωστόσο, αυτή τη φορά το κλίμα είναι διαφορετικό, καθώς η σχέση των δύο ανδρών εμφανίζεται πιο ψυχρή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε σαφείς αιχμές κατά του Νετανιάχου, σχολιάζοντας δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σκόπευε να του παρουσιάσει νέα στοιχεία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες διαθέτουν πλήρη εικόνα για τις εξελίξεις και δεν χρειάζεται ενημέρωση από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, ο Νετανιάχου επιδίωκε εδώ και εβδομάδες να εξασφαλίσει συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ώστε να ενημερώσει προσωπικά τον Τραμπ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και να τον αποτρέψει από ενδεχόμενες διπλωματικές παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη. Αρχικά, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν επιφυλακτικός απέναντι σε μια τέτοια συνάντηση, αναφέρει το CNN.

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Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί τελευταία φορά τον Φεβρουάριο, λίγο πριν από την έναρξη της κοινής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν. Τότε προέβαλαν κοινό μέτωπο, όμως όσο ο πόλεμος παρατεινόταν, οι διαφωνίες τους έγιναν πιο έντονες. Ο Νετανιάχου επιθυμούσε τη συνέχιση της στρατιωτικής πίεσης, ενώ ο Τραμπ έδειχνε να αναζητά έναν τρόπο απεμπλοκής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει νέα στοιχεία για την κατάσταση του πυρηνικού και στρατιωτικού προγράμματος του Ιράν, επιδιώκοντας να διατηρήσει την αμερικανική πίεση απέναντι στην Τεχεράνη. Παράλληλα, θα ζητήσει διαβεβαιώσεις ότι πιθανές αμερικανικές συμφωνίες με την Τουρκία ή τη Σαουδική Αραβία δεν θα επηρεάσουν την αμυντική υπεροχή του Ισραήλ.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία για τον Νετανιάχου, καθώς τον Οκτώβριο το Ισραήλ οδηγείται σε εκλογές.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν εξασφαλίζει σήμερα την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μια θετική εικόνα από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ενισχύσει την προεκλογική του εκστρατεία.

Παρά τις διαφωνίες που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, ο Νετανιάχου επιμένει ότι οι σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο παραμένουν στενές. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η συνάντηση στον Λευκό Οίκο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αναμένεται να δείξει αν οι δύο πλευρές μπορούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για το Ιράν, τον Λίβανο και τη συνολική στρατηγική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.