Στρασβούργο: Έφυγαν από το Ευρωκοινοβούλιο μόνο με συνοδεία

Όποιος ήθελε, μπορούσε να φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά με δική του ευθύνη και μόνο συνοδεία αστυνομικών. Μόνο η… άδεια αφορούσε μόνο όσους μένουν εκτός πόλης και όχι μέσα στο Στρασβούργο.

Ο Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα στελέχη του προσωπικού που μένουν εκτός πόλης πως μπορούσαν να φύγουν. Πρόσθεσε όμως ότι αν το κάνουν, θα το κάνουν με δική τους ευθύνη. Το σχόλιό του προκάλεσε νευρικά γέλια στην αίθουσα. Το κτίριο του ευρωκοινοβουλίου έμεινε για ώρες αποκλεισμένο.

Το κέντρο της πόλης «δεν είναι ασφαλές» και οι ευρωβουλευτές οι οποίοι διαμένουν σε αυτό θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά, ώστε να μεταφερθούν στους τόπους διαμονής τους με τη συνοδεία της γαλλικής αστυνομίας μόλις αυτό καταστεί εφικτό, εξήγησε ο Ταγιάνι, προσθέτοντας: «είναι αδύνατον να πάτε στο κέντρο (του Στρασβούργου) αν δεν επιβαίνετε σε αυτοκινητοπομπή» στην οποία θα συμμετέχουν περιπολικά της αστυνομίας.

LIVE – Latest news from the European Parliament in Strasbourg https://t.co/VOxdUA3ucM

— Antonio Tajani (@EP_President) December 12, 2018