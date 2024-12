Στρατιωτικός νόμος στη Νότια Κορέα: Πολίτες και στρατιώτες πιάστηκαν στα χέρια – Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους

Ο στρατιωτικός νόμος στη Νότια Κορέα παίρνει «σάρκα και οστά» αφού ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Park An-soo εξέδωσε την πρώτη διαταγή και επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς που ισχύουν σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Ειδικότερα, ο στρατιωτικός νόμος απαγορεύει όλες τις πολιτικές δραστηριότητες της Εθνοσυνέλευσης, των επαρχιακών συνελεύσεων και των πολιτικών κομμάτων, ενώ ακόμα απαγορεύει τις πολιτικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.

Επίσης, στην διαταγή του Στρατηγού Park An-soo προβλέπεται η απαγόρευση των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «επικίνδυνες για την φιλελεύθερη δημοκρατία, όπως η διάδοση ψευδών ειδήσεων, η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και η ανατροπή της κυβέρνησης».

Επίσης, ο Τύπος και τα μέσα ενημέρωσης τίθενται υπό τον άμεσο έλεγχο των στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ απαγορεύονται οι απεργίες, και οι δημόσιες συνελεύσεις που θα μπορούσα να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή.

Οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου έχουν διαταχθεί να επιστρέψουν στην εργασία τους εντός 48 ωρών διαφορετικά αντιμετωπίζουν τιμωρία.

Τέλος, η διαταγή του Στρατηγού αναφέρει ότι θα ληφθούν μέτρα για να «ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των νομοταγών πολιτών», ενώ όσοι παραβιάζουν το διάταγμα του στρατιωτικού νόμου μπορούν να συλληφθούν ή να ερευνηθούν χωρίς ένταλμα και να τιμωρηθούν σύμφωνα με το άρθρο 14 του στρατιωτικού νόμου.

Yonhap via REUTERS

Την ίδια στιγμή, πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν στρατιωτικό προσωπικό και μέσα να αναπτύσσονται στους δρόμους και να φτάνουν στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, ενώ δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με πολίτες που βιντεοσκοπούσαν την άφιξή τους.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Βουλευτές και προσωπικό που εργάζεται στην Βουλή «πιάστηκαν στα χέρια» με στρατιώτες, προσπαθώντας να μπουν στο κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, την ίδια στιγμή που έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις παρά το γεγονός ότι απαγορεύονται βάσει στρατιωτικού νόμου.

REUTERS/Kim Hong-Ji

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι το κοινοβούλιο σφραγίστηκε και στρατιωτικά ελικόπτερα προσγειώθηκαν στη στέγη του και ανέφερε ότι η κήρυξη στρατιωτικού νόμου ήταν μια πρόταση που υπέβαλε στον πρόεδρο Γιουν ο υπουργός Άμυνας.

Νωρίτερα, στο διάγγελμά του, ο προεδρος Γιουν είπε ότι «η «Εθνοσυνέλευση έχει μετατραπεί σε καταφύγιο εγκληματιών, κρησφύγετο νομοθετικής δικτατορίας που επιδιώκει να παραλύσει το διοικητικό και δικαστικό σύστημα και να ανατρέψει τη φιλελεύθερη συνταγματική τάξη».

Κατηγόρησε επίσης τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι περιέκοψαν «όλους τους προϋπολογισμούς που ήταν βασικής σημασίας για τις προτεραιότητες του έθνους, όπως είναι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών και η διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας (…) μετατρέποντας τη χώρα σε παράδεισο ναρκωτικών και τόπο χάους για τη δημόσια ασφάλεια».