Η Γερμανία εξετάζει τι θα χρειαστούν επιπρόσθετα σε συντήρηση και πυρομαχικά τα αποθέματά της σε οχήματα μάχης πεζικού Marder προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει η Ουκρανία, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Κατά τη δεύτερη μέρα μιας περιοδείας στις Βαλτικές χώρες, η Μπέρμποκ απάντησε στις επικρίσεις συμμάχων και σχολιαστών ότι η Γερμανία φαίνεται να καθυστερεί την παράδοση οπλισμού που το Κίεβο λέει ότι χρειάζεται προκειμένου να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για εμάς δεν υπάρχουν ταμπού σε ό,τι αφορά θωρακισμένα οχήματα και άλλο οπλισμό που χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογό της.

Νωρίτερα η εφημερίδα Bild είχε κατηγορήσει τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι εμποδίζει τις παραδόσεις αρμάτων μάχης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα η Bild αναφέρει πως ο Σολτς «έκρυψε» από την Ουκρανία τον βαρύ οπλισμό που διαθέτει η Γερμανία, ώστε να αποφύγει την βοήθεια που ζητά ο Ζελένσκι.

On instructions from #German Chancellor Olaf #Scholz, all heavy weapons were removed from its list of military aid to #Ukraine, reports @BILD.



The list was reduced from 48 to 24 pages. pic.twitter.com/pV2TEJx7B2