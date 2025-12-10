Στροφή Ζελένσκι για τις εκλογές στην Ουκρανία: Μετά τις πιέσεις Τραμπ δηλώνει έτοιμος για κάλπες αν υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας

Να τελειώσει τον πόλεμο με κάθε «κόστος» επιχειρεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, την Τρίτη (09.12.2025) τόνισε πως η Ουκρανία -στην περίπτωση που έχει την στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ-, θα μπορούσε να προχωρήσει σε εκλογές για ανάδειξη νέου προέδρου. Αυτό θεωρείται κομβικό σημείο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μιας και ο Βλαντιμίρ Πούτιν αρνείται να συνομιλήσει με τον Ουκρανό ομόλογό του, χαρακτηρίζοντας τον παράνομο. Η αλλαγή στάσης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι οφείλεται και στη σφοδρή κριτική που άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζει η Wasinghton Post.

Μέχρι πρότινος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θεωρούσε αδύνατη τη διεξαγωγή εκλογών υπό το καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Politico τόνισε πως για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σημαντικό να γίνουν εκλογές και ανέφερε πως ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποιεί τον πόλεμο ως πρόφαση για να μην οδηγηθούν οι Ουκρανοί στις κάλπες.

«Είναι σημαντική στιγμή για να γίνουν εκλογές. Χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να μη γίνουν εκλογές. Κάποια στιγμή παύει να είναι δημοκρατία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίμεινε πως στην περίπτωση που υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας, οι εκλογές μπορεί να γίνουν μέσα σε 3 μήνες. Το πιο σημαντικό ερώτημα για εκείνον είναι το «πώς μπορεί αυτό να γίνει ενώ δεχόμαστε επιθέσεις, ενώ πέφτουν πύραυλοι;».

«Κοιτάξτε, είμαι έτοιμος για τις εκλογές, και όχι μόνο αυτό. Τώρα ζητώ, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές. Προσωπικά έχω τη βούληση και την ετοιμότητα να το κάνω», συνέχισε.

BREAKING: Zelensky:



I am ready for elections. I will be in Ukraine tomorrow and expect proposals from our partners and lawmakers on legal changes to allow elections during martial law.



Since this issue is being raised by the U.S. president and our European partners, I’ll be… pic.twitter.com/LoDIRR4aH9 — Clash Report (@clashreport) December 9, 2025

Το Κίεβο επιμένει για επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας —ιδίως από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δεν έχει καταστήσει σαφή θέση για τη στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση που η Ουκρανία και η Ρωσία καταλήξουν σε εκεχειρία.

Τα σχόλια του Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει τέτοιες δεσμεύσεις, ώστε να εξασφαλίσει τις εκλογές που επιθυμεί, σχολιάζει το ίδιο μέσο.

Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, δεν μπορούν να γίνουν εκλογές όσο η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που εξελέγη πρόεδρος το 2019, κήρυξε —με την έγκριση του κοινοβουλίου— στρατιωτικό νόμο μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Η επανεκλογή του ήταν προγραμματισμένη για το 2024.

Ο Ζελένσκι και άλλοι Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριζαν ότι οι εκλογές εν καιρώ πολέμου είναι αδύνατες, λόγω της ανάγκης για άρση του στρατιωτικού νόμου και αλλαγών στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία της Ουκρανίας, καθώς και λόγω των πρακτικών δυσκολιών διεξαγωγής ψηφοφορίας για τους Ουκρανούς στρατιωτικούς και τα εκατομμύρια Ουκρανών προσφύγων που ζουν στο εξωτερικό.

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν επιμένουν εδώ και καιρό να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία, τη στιγμή που Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τον Ρώσο πρόεδρο πως επέστρεψε πολλές φορές στην εξουσία μέσω στημένων, μη δημοκρατικών ψηφοφοριών. Έχουν υποστηρίξει ότι πολλές χώρες έχουν αναβάλει εκλογές κατά τη διάρκεια πολέμων ή εθνικών εκτάκτων αναγκών.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για τα κατεχόμενα εδάφη και την Κριμαία. «Δεν έχουν την υποστήριξη των συμμάχων για να διεκδικήσουμε αυτές τις περιοχές», είπε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η Ουκρανία προετοιμάζει 3 έγγραφα, με αφορμή το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

«Το πρώτο αφορά το σχέδιο των ΗΠΑ, το δεύτερο αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους συμμάχους και το τρίτο αφορά την αποκατάσταση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο», ανέφερε.

