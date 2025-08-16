Σβαρτσενέγκερ σε Τραμπ: «Είδα τη συνέντευξη με τον Πούτιν και ήταν ντροπιαστική, στεκόσουν σαν λευκό ζυμαρικό»

Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και διάσημος ηθοποιός, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ αποφάσισε να σχολιάσει δημοσίως τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία αλλά με παράθυρο επίτευξής της σε δεύτερο χρόνο και μονοπώλησε το ενδιαφέρον όλου του πλανήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, γεγονός που εξόργισε τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Η στάση του Αμερικανού Προέδρου αποτέλεσε αφορμή για ξεσπάσει ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, μέσω ενός βίντεο στο Youtube.

«Πρόεδρε Τραμπ μόλις είδα τη συνέντευξη Τύπου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ήταν ντροπιαστική. Στεκόσουν εκεί σαν ένα μικρό λευκό ζυμαρικό, σαν θαυμαστής του. Εννοώ ότι αναρωτήθηκα πότε θα του ζητήσεις αυτόγραφο!

Ξεπούλησες το σύστημα Δικαιοσύνης, τις Μυστικές Υπηρεσίες και πάνω από όλα τη χώρα μας. Είσαι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα πρέπει να το κάνεις αυτό. Τι συμβαίνει με σένα;

Πού πήγε η δύναμη του Ρόναλντ Ρίγκαν όταν είπε “κύριε Γκορμπατσόφ γκρέμισε το Τείχος του Βερολίνου”», είπε με αυστηρό ύφος.

«Πρόεδρε Τραμπ θυμήσου, η Αμερική πρώτα», έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε.

Μετά από 3 ώρες συνομιλίας στην Αλάσκα, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και δεν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία, φαίνεται πως κατάφεραν να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους και να χαρακτηρίσουν τη συνάντησή τους ως «εποικοδομητική».

Μετά τη συνομιλία, οι 2 ηγέτες προχώρησαν σε κοινή δήλωση. Αν και είθισται ο οικοδεσπότης να παίρνει πρώτος τον λόγο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε πρώτος στη συνέντευξη τύπου αναφέροντας πως η συζήτησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρα από εποικοδομητική είχε και «ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού».