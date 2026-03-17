Svetlana Pozhidaeva: Η ζωή μετά τον Επστάιν – Η μαρτυρία Ρωσίδας πρώην «βοηθού» του – «Με εκβίαζε, με έλεγχε πάνω από 10 χρόνια»

Μετά τον θάνατο του Επστάιν, η Svetlana Pozhidaeva, πρώην μοντέλο από τη Ρωσία και «βοηθός» του, άρχισε να ξαναχτίζει τη ζωή της. Άλλαξε το όνομά της και μετακόμισε σε άλλη πόλη. Στη συνέχεια, ήρθαν στη δημοσιότητα τα αρχεία Επστάιν.

Στα αρχεία Επστάιν – που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ – αποκάλυψε κατά λάθος το νέο της όνομα, προκαλώντας της ξανά πίεση και άγχος. Για χρόνια η κοπέλα από τη Ρωσία είχε προσπαθήσει να αφήσει πίσω της την περίοδο 2008–2019, όταν είχε παγιδευτεί στον ιστό του Επστάιν.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διέγραψε το όνομά της ως αποστολέα και παραλήπτη στις περισσότερες επιστολές, αλλά άφησε κατά λάθος το όνομα μέσα σε ορισμένα μηνύματα. Ήταν μία από τα δεκάδες θύματα των οποίων τα προσωπικά στοιχεία αρχικά δεν διαγράφηκαν στην κυκλοφορία των αρχείων στις 30 Ιανουαρίου.

«Είμαι τόσο εξαντλημένη. Δεν έχω κοιμηθεί ούτε φάει σωστά για εβδομάδες», είπε σε πρόσφατη συνέντευξη. «Προτιμώ να πω αυτή την ντροπιαστική ιστορία η ίδια και να την κλείσω μια και καλή, για να μπορέσω επιτέλους να είμαι ελεύθερη».

Η Pozhidaeva μίλησε στην Wall Street Journal το 2023 στο πλαίσιο έρευνας για τη συνεχιζόμενη κακοποίηση γυναικών από τον Επστάιν μετά την καταδίκη του το 2008. Είναι μία από τις πολλές γυναίκες που ο καταδικασμένος παιδόφιλος -που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019 – εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά υπό τον μανδύα των «βοηθών». «Ήταν δύσκολο για μένα γιατί για πολλά χρόνια ένιωθα τόσο ντροπή που δεν ήμουν ανήλικη όταν τον γνώρισα. Ήμουν στα 20», είπε στη νέα συνέντευξη.

«Σκεφτόμουν συνεχώς ότι φταίω που έβαλα τον εαυτό μου σε αυτή την κατάσταση».

Όπως εξηγεί, εκείνος ελέγχουσε τη μετανάστευση, τα οικονομικά και τη στέγασή της και την πίεζε να συστήνει σε αυτόν άλλες μοντέλα. Παρά τη νομοθετική προστασία, η σύγχυση γύρω από το ποιοι θεωρούνται θύματα ενήλικων σεξουαλικών εγκλημάτων είχε δυσχεράνει την αναγνώριση των θυμάτων του.

Μετά την καταδίκη του το 2008, ο Επστάιν στράφηκε σε ενήλικες γυναίκες – πολλές από τις οποίες ήταν μοντέλα από την Ευρώπη και τη Ρωσία – δίνοντας ψεύτικες υποσχέσεις για καριέρα, όπως στη Victoria’s Secret, και δημιουργώντας ένα είδος πυραμίδας εκμετάλλευσης.

Τα θύματα αναγκάζονταν να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις, να προωθούν άλλες γυναίκες και να παραμένουν οικονομικά και ψυχολογικά εξαρτημένες σε αυτόν. Τα χρήματα που έδινε σε ορισμένες γυναίκες και τις οικογένειές τους ήταν δάνεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο του.

Η Pozhidaeva περιγράφει ότι έπρεπε να φαίνεται χαρούμενη ενώ πάλευε με διατροφικές διαταραχές, κατάθλιψη και αϋπνία.

Τα λάθη στις διαγραφές των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η παραπληροφόρηση από blogs και social media ενίσχυσαν τη σύγχυση και τον δημόσιο τραυματισμό των θυμάτων. Η Pozhidaeva ζητά να αφαιρεθεί το όνομά της από άρθρα και έγγραφα, ενώ δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της: «Με εκβίαζε και με έλεγχε για πάνω από 10 χρόνια. Τώρα πρέπει να μάθω να στέκομαι στα πόδια μου».

Οι σχέσεις με τη Ρωσία

Μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν, η Pozhidaeva ήρθε αντιμέτωπη με αναρτήσεις στα social media και blogs που υπονοούν ότι είναι Ρωσίδα κατάσκοπος. Κι άλλες Ρωσίδες γυναίκες στον κύκλο του Επστάιν έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες κατηγορίες.

Η υποψία για την Pozhidaeva ξεκινά από τον πατέρα της, ο οποίος δήλωσε ότι εργάστηκε για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας μέχρι το 1996.

Ο πατέρας της αρνήθηκε ότι εκείνος ή η κόρη του είναι Ρώσοι πράκτορες. «Δυστυχώς, στο τρέχον πολιτικό κλίμα υπάρχει τάση να χαρακτηρίζεται σχεδόν κάθε Ρώσος με κυβερνητικό υπόβαθρο ή υψηλή εκπαίδευση ως ‘κατάσκοπος’», έγραψε.

«Οι άνθρωποι βλέπουν λίγα email και νομίζουν ότι καταλαβαίνουν τι συνέβη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε λάθη, και ακόμα κι όταν τα διορθώνουν, εμείς πρέπει να ζούμε με τις συνέπειες» λέει η ίδια.