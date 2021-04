Σε πολύ προσωπικό τόνο αλλά πάντα τονίζοντας το αίσθημα του καθήκοντος ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ μίλησε για τον παππού του, Πρίγκιπα Φίλιππο συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του παππού με το δισέγγονό του τον Πρίγκιπα Τζορτζ.

Ο Δούκας του Κέιμπριτζ, χαρακτήρισε τον παππού του ως έναν καταπληκτικό άνδρα. «Θα μου λείψει ο παππούς μου αλλά είμαι σίγουρος ότι ο Δούκας θα ήθελε να συνεχίσουμε την αποστολή μας».

«Ο ένας αιώνας ζωής του παππού μου, καθορίστηκε από την αφοσίωσή του στο καθήκον απέναντι, την χώρα του, στην Κοινοπολιτεία, στην σύζυγό του και Βασίλισσα και στην οικογένειά μας. Αισθάνομαι τυχερός όχι μόνο γιατί τον είχα ως πρότυπο αλλά γιατί ήταν διαρκής η παρουσία του στην ενήλικη ζωή μου τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές».

«Θα είμαι πάντα ευγνώμων που η σύζυγός μου είχε την τύχη να γνωρίσει τον παππού μου για τόσα πολλά χρόνια και για την καλοσύνη που της έδειξε».

Και καταλήγει: «Ο παππούς μου ήταν ένας σπουδαίος άνδρας από μια σπουδαία γενιά. Η Κάθριν κι εγώ θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που εκείνος θα ήθελε και να στεκόμαστε δίπλα στην Βασίλισσα στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Θα μου λείψει ο παππούς μου αλλά ξέρω ότι θα ήθελε να κάνουμε το καθήκον μας».

"My grandfather was an extraordinary man and part of an extraordinary generation."



