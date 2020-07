Ervina e Prefina nascono in Centrafrica nel 2018. Le gemelline sono unite per la testa, nuca contro nuca. A distanza di due anni, un intervento straordinario al Bambino Gesù permette alle bambine di guardarsi per la prima volta negli occhi, in braccio alla loro mamma.Si tratta della prima operazione di questo tipo in Italia e, probabilmente, l’unica al mondo per una delle più rare e complesse forme di fusione a livello cranico e cerebrale.