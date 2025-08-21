Κόσμος

Συγκλονιστικές εικόνες από την ανάσυρση τμημάτων της βυθισμένης πόλης των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια μετά από 2.000 χρόνια

Ανάμεσα στα ευρήματα είναι αγάλματα βασιλικών προσώπων και σφίγγες από την προρωμαϊκή εποχή
Αιγύπτιοι δύτες ανασύρουν βυθισμένες αρχαιότητες στην Αλεξάνδρεια
Αιγύπτιοι δύτες ανασύρουν βυθισμένες αρχαιότητες στην Αλεξάνδρεια

Τμήματα της βυθισμένης πόλης που βρίσκεται κάτω από τα νερά της ακτής της Αλεξάνδρειας αποκαλύφθηκαν στην Αίγυπτο, με κτίρια, αντικείμενα και ένα αρχαίο λιμάνι ηλικίας άνω των 2.000 χρόνων από την εποχή των Πτολεμαίων.

Οι αρχές της Αιγύπτου ανέφεραν ότι ο χώρος στον κόλπο του Αμπουκίρ στην Αλεξάνδρεια ενδέχεται να αποτελεί προέκταση της αρχαίας Κανώπου, η οποία ήταν σημαντικό κέντρο κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων, που κυβέρνησαν την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που τη διαδέχτηκε για περίπου 600 χρόνια. Με την πάροδο των χρόνων, οι σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη και το Ηράκλειον.

Χθες (20.08.2025), γερανοί ανέσυραν αγάλματα από τη θάλασσα, ενώ δύτες με στολές, που είχαν βοηθήσει στην ανάσυρσή τους, επευφημούσαν από την ακτή, έγραψε ο βρετανικός «Guardian».

 

Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάτι, δήλωσε:

«Υπάρχουν πολλά υποβρύχια ευρήματα, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα, μόνο συγκεκριμένα αντικείμενα που πληρούν αυστηρά κριτήρια. Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της βυθισμένης κληρονομιάς μας».

Αιγύπτιοι δύτες ανασύρουν βυθισμένες αρχαιότητες στην Αλεξάνδρεια
Αιγύπτιοι δύτες ανασύρουν βυθισμένες αρχαιότητες στην Αλεξάνδρεια

Τα υποβρύχια ερείπια περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτίρια που μπορεί να χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, κατοικίες και εμπορικές ή βιομηχανικές κατασκευές. Ανακαλύφθηκαν επίσης λαξευμένες σε βράχους για την αποθήκευση νερού οικιακής χρήσης και την ιχθυοκαλλιέργεια.

Αιγύπτιοι δύτες ανασύρουν βυθισμένες αρχαιότητες στην Αλεξάνδρεια
REUTERS / Φωτογραφία του Amr Abdallah Dalsh

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα περιλαμβάνουν αγάλματα βασιλικών προσώπων και σφίγγες από την προρωμαϊκή εποχή, μεταξύ των οποίων μια μερικώς διατηρημένη σφίγγα με το καρτούς του Ραμσή Β’.

Πολλά από τα αγάλματα έχουν χάσει μέρη του σώματός τους, όπως ένα αποκεφαλισμένο άγαλμα από γρανίτη που θεωρείται ότι αναπαριστά απεικονίζει μια προσωπικότητα της δυναστείας των Πτολεμαίων και το κάτω μισό ενός αγάλματος από μάρμαρο που απεικονίζει έναν Ρωμαίο ευγενή.

Αιγύπτιοι δύτες ανασύρουν βυθισμένες αρχαιότητες στην Αλεξάνδρεια
REUTERS / Φωτογραφία του Amr Abdallah Dalsh

Ένα εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και ένας γερανός που χρονολογούνται από την Πτολεμαϊκή και τη Ρωμαϊκή περίοδο βρέθηκαν στο χώρο ενός λιμανιού μήκους 125 μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι για μικρά σκάφη μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο.

Αιγύπτιοι δύτες ανασύρουν βυθισμένες αρχαιότητες στην Αλεξάνδρεια
REUTERS / Φωτογραφία του Amr Abdallah Dalsh

Η Αλεξάνδρεια φιλοξενεί αμέτρητα αρχαία ερείπια και ιστορικούς θησαυρούς, αλλά κινδυνεύει από τα ίδια νερά που κατέστρεψαν την Κάνωπο και το Ηράκλειον.

Η πόλη που θεμελιώθηκε από τον Αλέξανδρο τον Μέγα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

