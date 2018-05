Τις πληροφορίες για το ηφαίστειο στην Χαβάη μετέδωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του νησιωτικού συμπλέγματος στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι εντολές εκκένωσης παραμένουν σε ισχύ σήμερα για εκατοντάδες κατοίκους στο Λεϊλάνι Εστέιτς και το Λανιπούνα Γκάρντενς στο ανατολικό τμήμα. Κι αυτό καθώς απειλούνται από τα ποτάμια λάβας που εκλύονται από το ηφαίστειο και τα τοξικά αέρια που διαρρέουν στην ατμόσφαιρα.

Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές – Τα λόγια είναι φτωχά μπροστά στην δύναμη της φύσης…. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Striking image shows the entire north portion of the crater in the Mount Kilauea volcano https://t.co/Uh8bnYOeEO pic.twitter.com/Io4hLmpdtF — Daily Mail US (@DailyMail) May 7, 2018

Dramatic video shows lava from Hawaii's Kilauea volcano moving down the street in the Leilani Estates subdivision. https://t.co/UK8dXVYjwj pic.twitter.com/krD57oXIoT — Fox News (@FoxNews) May 7, 2018

As a new fissure opened and more structures were destroyed, emergency authorities battling lava flows and gas erupting from Hawaii's Kilauea volcano told some residents to "Go now" pic.twitter.com/y8moVdv0oW — China Xinhua News (@XHNews) May 7, 2018

Καταστράφηκαν σπίτια στην Χαβάη

«Τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του θείου συνιστούν απειλή για όλους όσοι εκτίθενται σε αυτά» προειδοποίησε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 26 κατοικίες που καταστράφηκαν από τη λάβα.

Η Άμπερ Μακουακάνε, μια εκπαιδευτικός 37 ετών, που μεγαλώνει μόνη της τα δύο της παιδιά, βρίσκεται μεταξύ των πληγέντων. Σε έναν λογαριασμό που δημιουργήθηκε στον ιστότοπο GoFundMe για τους πληγέντες είχε συγκεντρωθεί έως σήμερα το πρωί το ποσό των 29.000 δολαρίων, που θα τη βοηθήσει να ανοικοδομήσει το σπίτι που έχασε.

«Η καρδιά μου πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη για τον καθένα από εσάς» έγραψε η 37χρονη, ευχαριστώντας τους δωρητές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, 10 ηφαιστειακές ρωγμές παραμένουν ανοικτές. Όπως επισήμανε το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης από τουλάχιστον μία εκλύεται λάβα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters