Συγκλονιστικές εικόνες την Ινδονησία: Εξερράγη το ηφαίστειο στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» (pics, vid)

Εξερράγη την Τρίτη (2/3) το ηφαίστειο Σιναμπούγκ στην Ινδονησία, το οποίο βρίσκεται κοντά στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» και είναι «ευαίσθητο» στις σεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Γεωμετρικού Κινδύνου της Ινδονησίας, η στάχτη «ταξίδεψε» σε απόσταση 5 χιλιομέτρων και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει οδηγίες να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Όπως μεταδίδει το Reuters, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και τα χωριά που είναι εκτός «κόκκινης» ζώνης δεν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Το ηφαίστειο Σιναμπούγκ, που βρίσκεται στην βόρεια Σουμάτρα, είναι ένα από τα 130 ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία και είναι «ευαίσθητο» στις σεισμικές δονήσεις, αφού βρίσκεται κοντά στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς».

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2020, ενώ από το 2010 μέχρι το 2016 πάνω από 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια δεκάδες χιλιάδες κόσμου έχουν απομακρυνθεί από το σημείο λόγω των εκρήξεων.

An Indonesian volcano has erupted spewing a spectacular column of ash thousands of metres into a powder-blue sky.



Vulcanologists recorded 13 separate blasts as Mount Sinabung leapt to life, belching debris up to 5,000 metres (16,400 feet) above Sumatra pic.twitter.com/PbyUvCZSsg