Συγκλονίζει η οικογένεια του ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ: «Η Συρία είναι περήφανη γι’ αυτόν – Από μικρός ήταν γενναίος»

Πριν από σχεδόν 20 χρόνια έφυγε από τη γενέτειρά του, μια πόλη της βορειοδυτικής επαρχίας Ιντλίμπ στη Συρία, για να βρει δουλειά στην Αυστραλία και πλέον όλος ο πλανήτης μιλάει για την ηρωική πράξη του την ώρα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Σίδνεϊ.

Ο λόγος, για τον 43χρονο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ο οποίος με αυτοθυσία έσωσε τις ζωές πολλών ανθρώπων αφοπλίζοντας ενός εκ των δραστών της φονικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, την περασμένη Κυριακή (14.12.2025).

Την ώρα που ένα πλήθος είχε συγκεντρωθεί σ’ αυτή την παραλία για την εβραϊκή γιορτή Χάνουκα, ένας πατέρας και ο γιος του άνοιξαν πυρ επί δέκα λεπτά σκοτώνοντας 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας 42 άλλους.

Ο 43χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ όρμησε και άρπαξε το τυφέκιο ενός από τους δράστες, ενώ ο τελευταίος πυροβολούσε εναντίον άοπλων ανθρώπων.

#Australia: An extraordinary act of courage by Ahmed El Ahmad—a 43-year-old Muslim father of two—who put his own life at risk to save neighbors celebrating Hanukkah.

Wishing him a full and speedy recovery. Deeply inspired by his humanity.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι τον επισκέφθηκε σήμερα (16.12.2025) στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα από σφαίρες που δέχτηκε την ώρα της επίθεσης.

Ο θείος του, Μοχάμεντ αλ Άχμεντ, αναγνώρισε τον ανιψιό του από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, τα οποία κατέγραψαν τη γενναία πράξη του κατά το μακελειό.

«Το μάθαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τηλεφώνησα στον πατέρα του και μου είπε ότι ήταν ο Άχμεντ. Ο Άχμεντ είναι ένας ήρωας, είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν. Η Συρία γενικά είναι περήφανη γι’ αυτόν», δήλωσε ο θείος του στο Reuters.

Ο θείος και ο ξάδερφος του Άχμεντ αλ Άχμεντ βλέπουν βίντεο από την ηρωική του πράξη στο Σίδνεϊ / REUTERS / Mahmoud Hassano

Η οικογένεια κατάγεται από την πόλη Ναϊράμπ, η οποία βομβαρδίστηκε σφοδρά κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14ετούς πολέμου στη Συρία, ο οποίος έληξε με την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρυσι έπειτα από την επίθεση των ανταρτών που ξεκίνησε από την Ιντλίμπ.

Ο Άχμεντ είπε ότι ο ανιψιός του έφυγε από τη Συρία το 2006, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Χαλεπίου. Δεν έχει επιστρέψει από τότε. «Από μικρός, ήταν γενναίος και ήρωας», είπε ο θείος του, περιγράφοντας τον ως ένα χαρούμενο και παθιασμένο.

«Ενήργησε ενστικτωδώς, χωρίς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σκοτώνονταν – χωρίς να γνωρίζει τη θρησκεία τους, αν ήταν Μουσουλμάνοι ή Χριστιανοί ή Εβραίοι. Αυτό τον έκανε να πεταχτεί και να προβεί σε αυτή την ηρωική πράξη» είπε χαρακτηριστικά.

REUTERS / Mahmoud Hassano

Ο Άχμεντ, ο οποίος τώρα κατέχει την αυστραλιανή υπηκοότητα και έχει δύο κόρες, παραμένει σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ με τραύματα από τους πυροβολισμούς. Τον αποκαλούν ήρωα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μια διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe, που δημιουργήθηκε γι’ αυτόν, έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια.

Πίσω στην πατρίδα του, το σπίτι της οικογένειας Άχμεντ παραμένει σωρός ερειπίων. Σωροί από θρυμματισμένους τσιμεντόλιθους περιβάλλουν το τσιμεντένιο σκελετό του διώροφου σπιτιού, του οποίου οι τοίχοι είναι διάτρητοι από βομβαρδισμούς.

Το κατεστραμμένο από τον εμφύλιο πόλεμο σπίτι του ήρωα του Σίδνεϊ / REUTERS / Mahmoud Hassano

«Αυτό είναι το σπίτι του πατέρα του Άχμεντ. Καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Βομβαρδισμοί, βομβαρδισμοί από αεροπλάνα, πύραυλοι – κάθε είδους όπλα», δήλωσε στο Reuters ο ξάδερφος του Άχμεντ, ο οποίος ονομάζεται επίσης Μοχάμεντ αλ-Άχμεντ.

Είπε ότι ο ξάδερφός του «ήταν ο λόγος που σώθηκαν πολλοί αθώοι άνθρωποι που δεν έκαναν τίποτα κακό».