Ανάμεσα στις εικόνες λεηλασιών, άγριων συγκρούσεων με την αστυνομία, βίας και καταστροφών στις ΗΠΑ για τον δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στην Μινεάπολη, ξεχώρισαν και κάποιες άλλες εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου αφού και αυτές καταγράφηκαν με κινητό τηλέφωνο και ευτυχώς.

Το περιστατικό έγινε την Κυριακή στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Οι διαδηλωτές είχαν γονατίσει αποτίοντας φόρο τιμής στον δολοφονημένο Τζορτζ Φλόιντ. Τότε, είδαν το εξής: Αστυνομικούς να γονατίζουν επίσης ζητώντας δικαιοσύνη για την δολοφονία του 46χρονου αφροαμερικανού στην Μινεάπολη.

Το βίντεο τράβηξε η Aleeia Abraham που συμμετείχε στις διαδηλώσεις και σύντομα έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα.

«Δεν το περίμενα αυτό», δήλωσε η γυναίκα και είπε ότι δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες από το Πόρτλαντ

EARLIER: Portland cops in riot gear take a knee at the request of protesters pic.twitter.com/lcEhrbG8fa