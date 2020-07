Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στην Τσεχία, στο σημείο της διαδρομής Πέρνινκ – Καρλόβι Βάρι.

Όπως μεταδίδουν εγχώρια ΜΜΕ, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν. Το τρένο είχα αναχωρήσει στις 15.10 (τοπική ώρα) από το Γιόχανγκεοργκενσταντ.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν διασώστες και δύο ελικόπτερα.

At least three people killed and more than 30 have been injured after two passenger trains collided near #Pernink in the Czech Republic.

Footage of rescue services near the scene of the collision.pic.twitter.com/0IpIwpGYOZ