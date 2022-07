«Η Ρωσία δεν πρόκειται να εκμεταλλευθεί» τη συμφωνία με την Ουκρανία για τα σιτηρά, δήλωσε σήμερα (22.7.2022) ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Σεργκέι Σοϊγκού, μετά τις υπογραφές που «έπεσαν» στην Κωνσταντινούπολη και αποτελούν το πρώτο ενθαρρυντικό σημάδι για πτώσεις στις τιμές παγκοσμίως.

Νωρίτερα, Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν και υπέγραψαν στην Κωνσταντινούπολη για την επανέναρξη των εξαγωγών των ουκρανικών σιτηρών, αποτρέποντας μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να δηλώνει ότι «σημερινή συμφωνία θα παρέχει επισιτιστική ασφάλεια και θα ρίξει τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο».

Για αυτό και ο Σεργκέι Σοϊγκού έσπευσε να τονίσει ότι η χώρα του δεν θα «εκμεταλλευτεί» την αποναρκοθέτηση και το άνοιγμα των λιμανιών της Ουκρανίας, που αποτελούν μέρος της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ.

«Η Ρωσία έχει αναλάβει δεσμεύσεις που αναφέρονται σαφώς στο κείμενο αυτό. Δεν θα εκμεταλλευθούμε το γεγονός ότι τα λιμάνια θα καθαριστούν και θα ανοίξουν. Έχουμε αναλάβει αυτή την δέσμευση», δήλωσε ο Σοϊγκού στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε σήμερα ως «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» τη συμφωνία για την αποδέσμευση των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη με τη Ρωσία, και ζήτησε την «ταχεία εφαρμογή» της.

«Η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ζητούμε την ταχεία εφαρμογή της», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ στον λογαριασμό του στο Twitter.

The agreements signed by Ukraine, Russia, Turkey & @UN are a critical step in overcoming the global food insecurity caused by Russia‘s aggression against Ukraine.



EU remains committed to help #Ukraine bring as much of its grain into global markets as possible.



Full Statement: https://t.co/fAC3vuh7nY