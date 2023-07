Ιδιαίτερα αποδοτική φαίνεται πως είναι η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Σαουδική Αραβία, καθώς υπέγραψε συμφωνίες-μαμούθ, μεταξύ των οποίων και για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar.

Συγκεκριμένα η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή πολυάριθμων συμφωνιών με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης μιας – της «μεγαλύτερης αμυντικής σύμβασης» στην ιστορία της Τουρκίας – για αγορά τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στο σουνιτικό βασίλειο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν έφτασε χθες στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στις πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου, που αποσκοπεί σε μια διπλωματική ώθηση για την επιδιόρθωση σχέσεων με τις δυνάμεις του Κόλπου, την τόνωση επιχειρηματικών δεσμών προς βοήθεια της χειμαζόμενης τουρκικής οικονομίας.

Σε μια τελετή, ο Ερντογάν υπέγραψε μαζί με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MbS) -τον ντε φάκτο ηγέτη της Σαουδικής Αραβίας- συμφωνίες στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων, της άμυνας και των μέσων ενημέρωσης, μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Μεταξύ αυτών των συμφωνιών είναι «δύο συμβόλαια με την τουρκική εταιρεία Baykar» -στην οποία συνδιοκτήτης είναι ο γαμπρός του Ερντογάν- η οποία κατασκευάζει drones, ιδιαίτερα το TB2 Bayraktar, ναυαρχίδα της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.

Η Σαουδική Αραβία «θα αποκτήσει drones με στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων του βασιλείου και τις αμυντικές και κατασκευαστικές του ικανότητες», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν.

Το οικονομικό ύψος των συμφωνιών δεν αποκαλύφθηκε, ούτε οι τύποι των drones που σχεδιάζει να αγοράσει το βασίλειο, αλλά ένας Άραβας διπλωμάτης, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε ότι η αγορά αφορά το μοντέλο TB2.

“Bakyar CEO Haluk Bayraktar declined to comment on the total contract value and number of systems acquired, citing customer preference.”https://t.co/xccBicTwFv