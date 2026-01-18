Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα ή αντικαταστάτη του ΟΗΕ θέλει ο Τραμπ; «Σκοτεινές εποχές» φοβούνται διπλωμάτες

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο για την δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα, με την συμμετοχή δεκάδων κρατών – μελών, ωστόσο φαίνεται ότι απώτερος σκοπός του είναι ένα νέο όργανο που θα στοχεύει στην επίλυση συρράξεων παγκοσμίως, κάτι που απειλεί δυνητικά τον ΟΗΕ.

Κυβερνήσεις αντέδρασαν με επιφύλαξη σήμερα (18.01.2026) στην πρόσκληση που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του για ένα ευρύτερο «Συμβούλιο Ειρήνης» που δεν θα αφορά μόνο την Γάζα, ένα σχέδιο που διπλωμάτες λένε πως θα μπορούσε να πλήξει το έργο του ΟΗΕ.

Μόνο η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν, που είναι στενός σύμμαχος του Τραμπ, αποδέχθηκε αδιαμφισβήτητα την πρόσκληση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε σε περίπου 60 κράτη και άρχισε να αποστέλλεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χθες (17.01.2026), σύμφωνα με διπλωμάτες.

Σύγχυση, διστακτικότητα και 1 δισεκ. δολάρια για τριετή συμμετοχή

Άλλες κυβερνήσεις εμφανίστηκαν διστακτικές στο να προβούν σε δημόσιες δηλώσεις, αφήνοντας αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες ανώνυμα σχετικά με τον αντίκτυπο στο έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Του συμβουλίου θα προεδρεύει εφόρου ζωής ο Τραμπ και θα ξεκινήσει με τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα και κατόπιν θα επεκταθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλες συρράξεις, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της επιστολής που ένα προσχέδιο του Καταστατικού που περιήλθε στη γνώση του Reuters.

Η θητεία των κρατών μελών θα περιορίζεται στα τρία χρόνια, εκτός κι αν καταβάλουν το καθένα 1 δισεκατομμύριο δολάρια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και να κερδίσουν μια μόνιμη συμμετοχή, λέει η επιστολή.

«Αυτό απλά προσφέρει μόνιμη ιδιότητα μέλους σε χώρες εταίρους που επιδεικνύουν βαθιά δέσμευση στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία», επισήμανε ο Λευκός Οίκος σε μια ανάρτηση στο Χ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σε επίσκεψη στη Νότια Κορέα, είπε σε δημοσιογράφους πως η χώρα της είναι «έτοιμη να συνεισφέρει», αν και δεν είναι σαφές εάν αναφερόταν συγκεκριμένα στη Γάζα ή σε μια ευρύτερη ειρήνη.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είπε σήμερα πως συμφώνησε καταρχήν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Η θητεία του Συμβουλίου Ειρήνης εξουσιοδοτήθηκε μονάχα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έως το 2027 και επικεντρώνονταν αποκλειστικά στον πόλεμο στη Γάζα.

Απειλή για τον ΟΗΕ

Η ενσωμάτωση ενός «καταστατικού» στην επιστολή – πρόσκληση ήγειρε ανησυχίες μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι θα μπορούσε να υπονομεύει το έργο του ΟΗΕ, τον οποίο ο Τραμπ κατηγορεί ότι δεν στηρίζουν τις προσπάθειές του να τερματίσει συρράξεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη του Τραμπ που αψηφούν τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των ΗΕ», επισήμανε ένας διπλωμάτης. Άλλοι τρεις διπλωμάτες δυτικών χωρών είπαν πως φαίνεται πως θα υπονόμευε τα Ηνωμένα Έθνη εάν προχωρούσε.

Άλλοι τρεις διπλωμάτες και μία ισραηλινή πηγή ανέφεραν πως ο Τραμπ ήθελε το Συμβούλιο Ειρήνης να έχει τελικά έναν ευρύτερο ρόλο πέραν της Γάζας και θα επόπτευε τους άλλους πολέμους που ο Τραμπ έχει πει πως έχει διευθετήσει.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ουγγαρίας, Αυστραλίας, Καναδά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεγάλων δυνάμεων της Μέσης Ανατολής έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Το να κηρυχθεί αυτή η διαρκής ειρήνης απαιτεί ρεαλιστική κρίση, λογικές λύσεις και το θάρρος να απομακρυνθούμε από προσεγγίσεις και θεσμούς που πολύ συχνά έχουν αποτύχει», λέει το έγγραφο.

«Σκοτεινές εποχές»

Σε μια πιθανή νύξη προς τα Ηνωμένα Έθνη, το έγγραφο προσθέτει ότι υπήρχε μια «ανάγκη για ένα πιο επιδέξιο και αποτελεσματικό διεθνές σώμα οικοδόμησης της ειρήνης».

Ο Τραμπ λέει στην επιστολή ότι το Συμβούλιο θα συγκληθεί στο εγγύς μέλλον προσθέτοντας: «Αυτό το συμβούλιο θα είναι μοναδικό, δεν θα έχει υπάρξει τίποτα σαν αυτό».

Σε δημόσιες δηλώσεις, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου, μία υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ δεν αναφέρθηκε άμεσα στο σχέδιο, όμως επισήμανε πως τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο μοναδικός θεσμός με την ηθική και νόμιμη δυνατότητα να φέρνει κοντά κάθε έθνος, μικρό ή μεγάλο.

«Και εάν το αμφισβητήσουμε αυτό.. θα γυρίσουμε πίσω, σε πολύ, πολύ σκοτεινές εποχές», δήλωσε η Αναλένα Μπέρμποκ, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στο Sky News, προσθέτοντας πως εναπόκειται σε κάθε κράτος να αποφασίσει τι θα κάνει.