Συναγερμός! Έστειλαν φάκελο με λευκή σκόνη στον γιο του Τραμπ – Η γυναίκα του στο νοσοκομείο

Σε νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη έχει μεταφερθεί η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, Βανέσα. Άνοιξε φάκελο που περιείχε λευκή σκόνη. Συναγερμός έχει σημάνει στην οικογένεια του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Έστειλαν φάκελο με λευκή σκόνη στον γιο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον άνοιξε η γυναίκα του.

Η 40χρονη σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ άνοιξε το γράμμα λίγο μετά τις 10 το πρωί. Αφού τέθηκε σε καραντίνα από τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με δύο ακόμα ανθρώπους στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Ανάμεσά τους η μητέρα της που βρισκόταν στο σπίτι εκείνη τη στιμή.

Το πρώην μοντέλο άρχισε να βήχει και να νιώθει ναυτία μόλις άνοιξε τον φάκελο με τη λευκή σκόνη που είχε παραλήπτη τον σύζυγό της.

#BREAKING: Wife of Donald Trump Jr. taken to hospital after opening envelope containing white powderhttps://t.co/Nv1PKsVzqV pic.twitter.com/R4tGX7dz6R

