Συναγερμός στη Δυτική Όχθη: Νεκροί δύο Ισραηλινοί από ένοπλη επίθεση – Σκοτώθηκε ο δράστης

Μετά από ανταλλαγή πυρών με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ο δράστης έχασε την ζωή του
Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στην Δυτική Όχθη
Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας στην Δυτική Όχθη / REUTERS / Mohammed Torokman

Συναγερμός σήμανε σήμερα (18.09.2025) στα σύνορα ανάμεσα στην Δυτική Όχθη και στην Ιορδανία, καθώς ένας ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον δύο ανθρώπων με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

Το περιστατικό συνέβη στο σημαντικό πέρασμα Allenby, το οποίο συνδέει την Δυτική Όχθη με την Ιορδανία και θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς και οικονομικούς κόμβους στην περιοχή.

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, οι δύο τραυματίες, ένας άνδρας 60 ετών και ένας άλλος περίπου 30 ετών, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο υπέκυψαν στα τραύματά τους.

 

Από την άλλη πλευρά, ο δράστης εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και μετά από ανταλλαγή πυρών έχασε την ζωή του.

Ό δράστης της επίθεσης φαίνεται πως έφτασε στο σημείο ερχόμενος από την Ιορδανία μέσα σε ένα φορτηγό για την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ είχε και σχετική άδεια από τις ισραηλινές αρχές, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

