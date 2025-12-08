Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη: Τι είναι το στέλεχος H3N2, επιστρέφουν μνήμες από την εποχή του COVID-19

Μπορεί οι χριστουγεννιάτικες αγορές στο Λονδίνο να είναι γεμάτες μεταμορφώνοντας την πόλη σε μια εορταστική περιπέτεια με εντυπωσιακές βιτρίνες και πίστες πατινάζ, ωστόσο έντονη είναι η ανησυχία για μία νέα «σούπερ-γρίπη» που σαρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας εικόνες που θυμίζουν την πανδημία Covid-19. Σχολεία έκλεισαν, οι νοσηλείες στο Λονδίνο τριπλασιάστηκαν και οι πολίτες καλούνται να φορούν μάσκες για προστασία. 100 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου προσβλήθηκαν από νοροϊό.

Η κατάσταση κλιμακώνεται με τα μέτρα προστασίας απέναντι στη σούπερ – γρίπη να αυξάνονται καθημερινά στο Ηνωμενο Βασίλειο. Στο St Martin’s στο Caerphilly της Νότιας Ουαλίας, περισσότεροι από 250 μαθητές και μέλη προσωπικού αρρώστησαν, αναγκάζοντας το σχολείο να κλείσει προσωρινά για καθαρισμό ενώ επιστρατεύτηκε και η γνώριμη σε όλους μας διαδικτυακή εκπαίδευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διευθυντής Lee Jarvis ενημέρωσε τους γονείς για μια «σημαντική έξαρση ασθένειας με συμπτώματα γρίπης». Τα συμπτώματα περιλάμβαναν έμετο, διάρροια, υψηλό πυρετό, βήχα, πονοκεφάλους, κόπωση και γενικά συμπτώματα γρίπης, με μέσο χρόνο ανάρρωσης επτά ημέρες.

Άλλα σχολεία, όπως το Congleton High School στο Cheshire και το Danesfield Middle School στο Somerset, έχουν επίσης κλείσει προσωρινά λόγω εξάρσεων γρίπης και νοροϊού.

Ο Brian Guthrie, διευθυντής του Ebrington Primary School στο County Londonderry, τόνισε ότι η κατάσταση θυμίζει την περίοδο της Covid, με 170 μαθητές να απουσιάζουν σε μία μέρα, ενώ μερικοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Σκωτία, το East Lothian Council ανέφερε ότι το ποσοστό απουσιών λόγω ασθενειών την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου ήταν 8,1%, έναντι 5,3% την ίδια εβδομάδα πέρυσι.

Παράλληλα, περίπου 100 επιβάτες και μέλη πληρώματος σε κρουαζιερόπλοιο αρρώστησαν από πιθανώς επικίνδυνο ιό κατά τη διάρκεια 133 ημερών ταξιδιού, με συμπτώματα όπως έμετο και διάρροια. Οι πρώτες εμφανίσεις νοροϊού σημειώθηκαν μετά από στάσεις σε Βοστόνη, Νέα Υόρκη και Μαϊάμι.

Η κατάσταση συμπίπτει με μια «ιστορική κρίση» στο NHS, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει ρεκόρ ασθενών με γρίπη και πιθανές απεργίες. Το επικίνδυνο νέο στέλεχος γρίπης Α(H3N2), γνωστό και ως «σούπερ-γρίπη», είναι πιο μεταδοτικό και οδηγεί σε πιο σοβαρές ασθένειες και νοσηλείες, αφήνοντας ταυτόχρονα τους ανθρώπους ευάλωτους σε άλλους εποχικούς ιούς.

Οι ειδικοί συστήνουν τη χρήση μασκών, καθώς μπορούν να μειώσουν τα σωματίδια με ιούς που εκτοξεύονται από το στόμα και τη μύτη και να προστατεύσουν από λοιμώξεις όπως Covid-19 ή RSV. Κανόνες υποχρεωτικής χρήσης μασκών έχουν επιβληθεί σε νοσοκομεία σε Λονδίνο, Λίνκολνσιρ, Σρόπσαϊρ και Οξφόρδη, ενώ οι νοσηλείες στο Λονδίνο είναι τριπλάσιες σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του NHS England (το κρατικό σύστημα Υγείας της Βρετανίας), Sir Jim Mackey, μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι ασθενείς με γρίπη θα μπορούσαν να καταλάβουν από 5.000 έως 8.000 κρεβάτια, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 5.400.