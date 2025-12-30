Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ομάδες έρευνας, διάσωσης και ρυμούλκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής έσπευσαν άμεσα στο σημείο
Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της περιοχής Φλόρια στην Κωνσταντινούπολη, όταν δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας εξέπεμψαν σήμα κινδύνου. 

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:50 τοπική ώρα. Για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, τα δύο δεξαμενόπλοια εξέπεμψαν σήματα έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ομάδες έρευνας, διάσωσης και ρυμούλκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του συμβάντος ή την κατάσταση των πλοίων.

Κόσμος
