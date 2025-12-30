Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας

Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της περιοχής Φλόρια στην Κωνσταντινούπολη, όταν δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας εξέπεμψαν σήμα κινδύνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:50 τοπική ώρα. Για λόγους που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, τα δύο δεξαμενόπλοια εξέπεμψαν σήματα έκτακτης ανάγκης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών στην Κωνσταντινούπολη.

İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti



141 metre boyundaki “Kalbajar” ve 115 metre boyundaki “Alatepe” isimli tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyorhttps://t.co/xBdC3xmIgJ pic.twitter.com/glZx5nnVR3 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 30, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ομάδες έρευνας, διάσωσης και ρυμούλκησης της Τουρκικής Ακτοφυλακής έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του συμβάντος ή την κατάσταση των πλοίων.