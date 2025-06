Συναγερμός στην Τεχεράνη: Το Ισραήλ έδωσε εντολή να εκκενωθούν περιοχές γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Να εκκενωθούν άμεσα περιοχές κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης εξέδωσαν σήμερα (23.06.2025) οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε, περίπου στις 17:30 ώρα Ελλάδας, προειδοποίηση εκκένωσης προς τους κατοίκους της Τεχεράνης, καλώντας τους να μείνουν μακριά από κέντρα παραγωγής όπλων και στρατιωτικές βάσεις.

Πρόκειται για μια τακτική που εφαρμόζει το Ισραήλ προτού εξαπολύσει μαζικές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς, με την εντολή εκκένωσης των περιοχών γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις να είναι γραμμένη στα φαρσί και στα αραβικά.

